خبيرة: الأحزاب العربية كلمة السر في تشكيل الحكومة الإسرائيلية.. وحسابات معقدة بين إيزنكوت ونتنياهو

أكدت الدكتورة رانيا فوزي، خبيرة الشؤون الإسرائيلية، أن الأحزاب العربية تمثل أحد العناصر المهمة في حسابات تشكيل الحكومة الإسرائيلية، في ظل التوازنات السياسية والحزبية التي تتحكم في المشهد الداخلي بإسرائيل، وما تفرضه من تحديات أمام القوى السياسية الساعية للوصول إلى السلطة.

وأوضحت خلال صباح الخير يا مصر،أن حسابات تشكيل الحكومة لا تتوقف عند المنافسة بين الأحزاب الإسرائيلية الكبرى، وإنما ترتبط أيضًا بمواقف الأحزاب العربية ومدى تأثيرها في موازين القوى داخل الكنيست، وهو ما يجعلها عنصرًا حاضرًا في المشاورات والتحركات السياسية المرتبطة بمستقبل الحكومة.

حسابات نتنياهو وعيزنكوت في المشهد السياسي

وتناولت خبيرة الشؤون الإسرائيلية حسابات كل من بنيامين نتنياهو وعيزنكوت، في ظل التحركات السياسية المرتبطة بتشكيل الحكومة، والتنافس على حصد التأييد اللازم لتكوين أغلبية برلمانية قادرة على إدارة المرحلة المقبلة.

وتأتي أهمية الأحزاب العربية في هذا المشهد من طبيعة الخريطة الحزبية الإسرائيلية، وما تفرضه من تحالفات وتفاهمات قد تؤثر في فرص تشكيل الحكومة، خاصة مع تعقد الحسابات الانتخابية والسياسية بين مختلف الأطراف.