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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يعترف: إسرائيل ضمن أسباب خسارة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي

ترامب
ترامب
إلهام عبد العزيز

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسرائيل بالمساهمة في خسارة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، مشيرًا إلى وجود نفور كبير من إسرائيل، إلى جانب رفض الحرب مع إيران وارتفاع أسعار الوقود.

أبرز تصريحات ترامب


وفي مقابلة مع برنامج 60 دقيقة على شبكة CBS الأمريكية، قال ترامب إن الناخبين لم يحبوا الحرب مع إيران، كما لم يعجبهم ارتفاع أسعار الوقود، مضيفًا أن هناك نفورًا كبيرًا من إسرائيل.


وأشار ترامب إلى أن عدم وجود اسمه على بطاقات الاقتراع كان أحد أسباب خسارة الجمهوريين، مؤكدًا أن التاريخ سيحكم على الحرب مع إيران بصورة أكثر إيجابية مما يراه الناخبون حاليًا.

ترامب: كنت سأشن الحرب على إيران مجددًا


وعند سؤاله عما إذا كان سيهاجم إيران مرة أخرى، أجاب ترامب بالإيجاب بشكل قاطع، قائلًا إنه لو أتيحت له الفرصة لاتخاذ القرار مجددًا لفعل الشيء نفسه، مشددًا على أنه لا ينبغي السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي.


وأضاف أن قراره قد لا يكون جيدًا على المدى القريب، لكنه يعتقد أنه سيكون قرارًا جيدًا للغاية من الناحية التاريخية، مؤكدًا أنه يتعين عليه فعل ما يصب في مصلحة الولايات المتحدة.


وأوضح ترامب أن الانتقادات التي كانت ستوجه إليه لو تمكنت إيران من امتلاك سلاح نووي خلال فترة رئاسته كانت ستكون أشد بكثير.


ترامب يستبعد التصعيد مع إيران


وأكد الرئيس الأمريكي أنه لا يسعى إلى تصعيد المواجهة مع إيران، ولا يرى سببًا يدعو إلى ذلك، مشيرًا إلى أن المواد النووية الإيرانية مدفونة تحت آلاف الأطنان من الصخور.


وأعرب ترامب عن ثقته في وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، قائلًا إن الولايات المتحدة انتصرت في حربين.


وأضاف أن الدول التي حمتها الولايات المتحدة ستتحمل تكاليف الحرب مع إيران، لأنها لم تكن لتوجد دون الحماية الأمريكية، مشيرًا إلى أن إسرائيل أيضًا لم تكن لتوجد لولا الولايات المتحدة.

ترامب يعلق للمرة الأولى على تكليف آيزنكوت بتشكيل الحكومة


وفي أول تعليق له على تكليف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة الإسرائيلية، قال ترامب إن آيزنكوت ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو متشابهان للغاية من حيث الرؤية والسياسات.


وأضاف ترامب أنه يفترض أن آيزنكوت قال عنه أمورًا إيجابية وإنه يحبه، مشيرًا إلى وجود منافسة بينه وبين نتنياهو، ومؤكدًا أن الأيام المقبلة ستكشف ما ستؤول إليه الأمور.

ترامب الحرب علي إيران هزيمة الجمهوريين البرنامج النووي الإيراني

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