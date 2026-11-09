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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصرع 14 شخصا وإصابة 25 في حريق مبني شاهق بالصين

حريق في الصين
حريق في الصين
إلهام عبد العزيز

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” ​الرسمية اليوم الاثنين أن حريقا اندلع ‌أمس الأحد في مبنى شاهق في مدينة تاييوان بمقاطعة شانشي ​شمال الصين، مما أسفر ​عن مقتل ما لا يقل ⁠عن 14 شخصا.

حريق مبني شمال الصين


وأوردت وسائل ​إعلام حكومية، نقلا عن السلطات اليوم، ​أن ما مجموعه 25 شخصا لا يزالون في المستشفى، تسعة منهم لحقت بهم ​إصابات خطيرة.


وأضافت أن الحريق ​اندلع في المبنى الواقع بوسط مدينة ‌تاييوان ⁠في الساعة 4:59 مساء بالتوقيت المحلي أمس الأحد.


وجرى إخماد النيران بعد حوالي ساعتين، ​وأعلنت السلطات ​أمس ⁠أن عمليات الإنقاذ انتهت بحلول الساعة 8:30 ​مساء، وأنه جرى نقل 38 ​شخصا إلى ⁠المستشفى. وتم تأكيد وفاة خمسة أشخاص بحلول وقت متأخر ⁠من ​الليل.


وذكرت وسائل الإعلام ​الحكومية أن التحقيق جار لمعرفة سبب الحريق.

الصين حريق في الصين الحرائق شمال الصين

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