مصرع 14 شخصا وإصابة 25 في حريق مبني شاهق بالصين

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” ​الرسمية اليوم الاثنين أن حريقا اندلع ‌أمس الأحد في مبنى شاهق في مدينة تاييوان بمقاطعة شانشي ​شمال الصين، مما أسفر ​عن مقتل ما لا يقل ⁠عن 14 شخصا.

حريق مبني شمال الصين



وأوردت وسائل ​إعلام حكومية، نقلا عن السلطات اليوم، ​أن ما مجموعه 25 شخصا لا يزالون في المستشفى، تسعة منهم لحقت بهم ​إصابات خطيرة.



وأضافت أن الحريق ​اندلع في المبنى الواقع بوسط مدينة ‌تاييوان ⁠في الساعة 4:59 مساء بالتوقيت المحلي أمس الأحد.



وجرى إخماد النيران بعد حوالي ساعتين، ​وأعلنت السلطات ​أمس ⁠أن عمليات الإنقاذ انتهت بحلول الساعة 8:30 ​مساء، وأنه جرى نقل 38 ​شخصا إلى ⁠المستشفى. وتم تأكيد وفاة خمسة أشخاص بحلول وقت متأخر ⁠من ​الليل.



وذكرت وسائل الإعلام ​الحكومية أن التحقيق جار لمعرفة سبب الحريق.