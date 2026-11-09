مصر تسجل 750 ألف نسمة زيادة في عدد سكانها خلال 184 يومًا

أعلنت الساعة السكانية الموجودة أعلى مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم عن وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 109 مليون 750 ألف نسمة بزيادة قدرها 750 ألف نسمة خلال 184 يوماً؛ حيث سجل عدد سكان مصر 109 مليون نسمة بالداخل في التاسع من مايو الماضي.

اع

وأشار الإحصاء إلى أن مصر سجلت الربع مليون نسمة الأول بعد الـ 109 ملايين بالداخل في يوم 11 يوليو الماضي أي خلال 63 يومًا، ليصبح عدد إجمالي سكان مصر 109 ملايين و250 ألف نسمة، ثم زادت ربع مليون نسمة ثاني في 9 سبتمبر الماضي أي خلال 60 يومًا ليصبح إجمالي عدد سكان مصر 109 ملايين و500 ألف نسمة، ثم زادت ربع مليون نسمة ثالث اليوم أي خلال 61 يومًا.

على المحافظات في عدد السكان

وجاءت محافظة القاهرة على رأس قائمة أعلى عشر محافظات من حيث عدد السكان، حيث بلغ عدد سكانها 10.5 مليون نسمة، وجاءت الجيزة في المرتبة الثانية 9.9 مليون نسمة، ثم الشرقية 8.2 مليون نسمة، ثم الدقهلية 7.3 مليون نسمة، ثم البحيرة 7.2 مليون نسمة، ثم المنيا 6.7 مليون نسمة، ثم القليوبية 6.4 مليون نسمة، ثم سوهاج 6.1 مليون نسمة، ثم الإسكندرية 5.7 مليون نسمة، وأخيراً الغربية 5.6 مليون نسمة.

وبلغ عدد سكان محافظة أسيوط 5.4 مليون نسمة، المنوفية 4.9 مليون نسمة، الفيوم 4.3 مليون نسمة، كفر الشيخ 3.9 مليون نسمة، قنا 3.9 مليون نسمة، بني سويف 3.8 مليون نسمة، أسوان 1.7 مليون نسمة، دمياط 1.7 مليون نسمة، الإسماعيلية 1.5 مليون نسمة، الأقصر 1.5 مليون نسمة، السويس 819.2 ألف نسمة، بورسعيد 807.2 ألف نسمة، مطروح 609.3 ألف نسمة، شمال سيناء 482.9 ألف نسمة، البحر الأحمر 423 ألف نسمة، الوادي الجديد 278.7 ألف نسمة، جنوب سيناء 121 ألف نسمة.