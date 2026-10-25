وزيرة الإسكان: طرح خطوط سير تضم 20 سيارة لخدمة سكان مدينة السادات

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مستجدات مشروعات التنمية وملفات العمل بمدينة السادات، وموقف تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق والبنية الأساسية، وجهود تطوير الطرق والمحاور الرئيسية، ورفع كفاءة المسطحات الخضراء، إلى جانب متابعة الخدمات المقدمة للمواطنين والتعامل مع مطالبهم وشكاواهم.

وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ والارتقاء بمستوى الخدمات بالمدن الجديدة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، ضرورة مواصلة العمل على دفع معدلات تنفيذ المشروعات بمدينة السادات، مع الاهتمام بأعمال الصيانة ورفع الكفاءة وتطوير المرافق والطرق والمساحات الخضراء، بما يضمن الحفاظ على الاستثمارات التي تم ضخها بالمدينة وتعظيم الاستفادة منها، مشددة على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة ومراعاة أعلى معايير الجودة في تنفيذ المشروعات.

خطط التوسع العمراني والصناعي

وشددت الوزيرة على أهمية تحقيق التكامل بين المشروعات، بما يتواكب مع خطط التوسع العمراني والصناعي بمدينة السادات، ويسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، موجهة بضرورة تعزيز التواصل مع السكان، وسرعة التعامل مع الشكاوى والمطالب، ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأنها ميدانيًا، لضمان تحقيق نتائج ملموسة تنعكس على جودة الحياة بالمدينة.

مشروعات الإسكان بالسادات

واستعرضت الوزيرة تقريرًا بشأن الموقف التنفيذي للمشروعات تضمن مشروعات الإسكان بالمدينة، ومنها مشروع الإسكان الأخضر الذي يضم 82 عمارة بإجمالي 1968 وحدة سكنية، في إطار التوجه نحو تطبيق مفاهيم البناء المستدام، إلى جانب مشروع «ديارنا» للإسكان المتوسط، الذي يشمل تنفيذ 8 عمارات تضم 208 وحدات سكنية، فضلًا عن متابعة الأعمال بمشروعات الإسكان بالأحياء والمناطق المختلفة.

كما شملت المتابعة أعمال رفع الكفاءة والتجهيز لـ 164 وحدة سكنية بمشروعات دار مصر، والإسكان المطور، والإسكان القومي، وإسكان المستقبل، والتي طرحت بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، مع مراجعة التشطيبات والأعمال المنفذة والتأكد من جاهزية الوحدات وفقًا للمواصفات المطلوبة.

كما تناول التقرير الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات المرافق الحيوية بمدينة السادات، وفي مقدمتها مشروع محطة رفع المياه العكرة، التي تبلغ طاقتها الإجمالية 175 ألف متر مكعب يوميًا، حيث تتواصل متابعة الأعمال المدنية والكهروميكانيكية، لدعم منظومة إمدادات المياه ومواكبة الاحتياجات الحالية والتوسعات المستقبلية للمدينة.

محطة تنقية مياه الشرب الجديدة

كما شملت المتابعة محطة تنقية مياه الشرب الجديدة، التي تبلغ طاقتها الإجمالية المستهدفة نحو 350 ألف متر مكعب يوميًا، ويجري تنفيذ مرحلتها الأولى بطاقة 87.5 ألف متر مكعب يوميًا، بما يسهم في تعزيز إمدادات مياه الشرب للمناطق السكنية والصناعية، فضلاً عن متابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة منظومة برك الأكسدة، وأعمال التطهير ورفع الحمأة وتدعيم الجسور وتهذيب الخور، بهدف زيادة كفاءة منظومة الصرف الصحي وتحسين التشغيل وتعظيم الاستفادة من المياه المعالجة.

كما تضمن العرض استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية، واستكمال الأعمال الخرسانية بميدان السادات تمهيدًا لتنفيذ الطبقة الأسفلتية، بما يسهم في تحسين انسيابية الحركة المرورية وتعزيز الربط بين مداخل المدينة ومناطقها المختلفة، كما تتواصل أعمال تنفيذ طريق الخدمة والتي تشمل تنفيذ البلدورات والأرصفة باستخدام بلاطات الإنترلوك، وتركيب أعمدة الإنارة، وزراعة وتنسيق المسطحات الخضراء بالجزر أمام منطقة قطعة 11 للمطورين.

وتأتي هذه الأعمال ضمن خطة متكاملة تستهدف تحسين كفاءة شبكة الطرق والمداخل والمحاور، والارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة، مع الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة والبرامج الزمنية المحددة.

التوسع في أعمال التشجير وزيادة المساحة الخضراء

وتطرق التقرير إلى استمرار تنفيذ خطة التوسع في أعمال التشجير وزيادة المساحة الخضراء، في إطار المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، حيث تتضمن الخطة البدء في زراعة 3 آلاف شجرة متنوعة بمختلف مناطق المدينة، إلى جانب توفير 4 آلاف شجرة إضافية لدعم أعمال التشجير بالأحياء والمحاور والمناطق المختلفة.

الحفاظ على الأشجار القائمة

وتشمل الخطة الحفاظ على الأشجار القائمة، وتكثيف أعمال الري والتقليم والصيانة والمكافحة، والتوسع في استخدام شبكات الري الحديثة، بما يضمن استدامة الزراعات وتحسين كفاءة استخدام المياه.

رفع كفاءة المحاور والمداخل الرئيسية

كما تتضمن الخطة رفع كفاءة المحاور والمداخل الرئيسية بمساحة 24 ألف متر مربع، فضلًا عن تنفيذ شبكة الري الخاصة بحديقة مجمع الوزارات، مع استمرار أعمال رد الشيء إلى أصله وتسوية الموقع تمهيدًا لرفع كفاءة النجيل والحديقة، ومواصلة تطوير الزراعات بالجزيرة الوسطى بمداخل المدينة السكنية والصناعية.

وفي إطار تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، تضمن التقرير نتائج لقاء مفتوح للمهندس محمد عادل أنور – رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، ومسئولي لجهاز مع عدد من سكان المدينة لمناقشة أبرز الملفات الخدمية ومطالب السكان، ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأن المشكلات التي تمس حياتهم اليومية.

وشمل اللقاء متابعة أعمال إعادة الشيء إلى أصله بالمناطق السكنية الثانية والرابعة والسابعة والثامنة، مع الإشارة إلى موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تنفيذ أعمال الرصف بالأسفلت لكامل المناطق المعنية.

كما تناول اللقاء منظومة النظافة، حيث يجري الاستعداد لإعادة طرح أعمال النظافة بالمدينة، مع استمرار المتابعة الميدانية لرفع المخلفات وتحسين مستوى الخدمة بالمناطق السكنية.

وتضمنت الملفات الخدمية متابعة أعمال توصيل خدمات التليفونات والإنترنت، واستكمال الأعمال المتبقية وفقًا للبرنامج الزمني المقرر، مع الإعلان عن المناطق التي انتهت بها الأعمال لتمكين المواطنين من التقدم بطلبات توصيل الخدمة.

وفي إطار تحسين خدمات النقل الداخلي، أشار التقرير إلى الاستعداد للإعلان عن طرح خطوط سير لعدد 20 سيارة لخدمة الأحياء والمناطق السكنية بالمدينة، بما يسهم في تيسير حركة المواطنين.