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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ المشروعات بالمدن الجديدة في صعيد مصر

جانب من الاعمال
جانب من الاعمال
آية الجارحي

تلقت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريرًا حول موقف تنفيذ عدد من مشروعات الإسكان والمرافق والبنية التحتية وأعمال التنمية والخدمات بالمدن الجديدة في صعيد مصر.

 وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها، ودفع معدلات الإنجاز، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بجودة الحياة بالمدن الجديدة.

سكن لكل المصريين

وتضمن التقرير استعراض موقف مشروعات الإسكان بمدينة بني سويف الجديدة، وفي مقدمتها مشروع «سكن لكل المصريين» بمحور محدودي الدخل، الذي يضم 84 عمارة بإجمالي 2016 وحدة سكنية، حيث تتواصل أعمال تنفيذ الهياكل الخرسانية والمباني والتشطيبات الداخلية والخارجية بالعمارات. 

الإيجار التمليكي

كما شمل التقرير متابعة جاهزية وحدات الإسكان بنظام الإيجار التمليكي، وأعمال تطوير الطرق والميادين والمحاور الرئيسية، وتنسيق الموقع العام وزراعة المسطحات الخضراء، جاء ذلك في ضوء نتائج الجولة التي أجراها المهندس عمار مندور، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتنمية والإنشاءات، ومسئولو القطاع وجهاز المدينة.

المنيا الجديدة

واستعرض التقرير موقف مشروعات الإسكان والمرافق بمدينة المنيا الجديدة، ومن بينها مشروع «ديارنا» للإسكان فوق المتوسط، ومشروع تنفيذ مرافق «بيت الوطن» بمنطقة الـ1360 فدانًا، ومشروع «سكن لكل المصريين» بالمرحلة السادسة، الذي يضم 71 عمارة. 

وتضمنت المتابعة أعمال تنفيذ شبكات المياه والصرف الصحي والطرق والكهرباء والاتصالات، مع التأكيد على ضرورة تعزيز التنسيق بين الشركات المنفذة، وتسريع وتيرة العمل، والانتهاء من الأعمال وتسليم الوحدات وقطع الأراضي وفقًا للمواعيد المقررة. كما شملت المتابعة التأكد من جاهزية وحدات الإسكان بنظام الإيجار التمليكي بالحي الرابع، والاهتمام بأعمال النظافة الدورية وصيانة المرافق ورفع كفاءة الموقع العام.

مدينة الفيوم الجديدة

وفي مدينة الفيوم الجديدة، تناول التقرير أعمال رفع كفاءة الطرق بالحي الثاني، إلى جانب استمرار أعمال رصف طريق المصانع بالمنطقة الصناعية الثانية، بما يسهم في تحسين حركة التنقل داخل المدينة والمنطقة الصناعية، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتوفير بيئة ملائمة لدعم الأنشطة الصناعية والاستثمارية.

مدينة قنا الجديدة

وفي مدينة قنا الجديدة، تابعت المهندسة راندة المنشاوي أعمال الزراعة وتنسيق الموقع العام وصيانة المسطحات الخضراء والحدائق بالحيين السكنيين الأول والثاني، فضلًا عن أعمال تنسيق الموقع العام ورصف المحاور الرئيسية وربط الشبكات بمنطقة التوسعات الشرقية، المقامة على مساحة 600 فدان، وذلك في إطار استكمال عناصر البنية التحتية، وتحسين المظهر الحضاري للمدينة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسكان.

كما استعرض التقرير جهود تطوير وصيانة المسطحات الخضراء، وأعمال زراعة وتنسيق الميادين والجزر بمدينة أسيوط الجديدة، إلى جانب متابعة كفاءة تشغيل المرافق، وتطبيق إجراءات الأمن والسلامة، وتأمين البيانات والحفاظ على الأرشيفات بمدينة ناصر الجديدة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أهمية مواصلة المتابعة الميدانية لمختلف المشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة في صعيد مصر، وتكثيف العمل بمواقع التنفيذ، وتعزيز التنسيق بين أجهزة المدن والجهات والشركات المنفذة، وسرعة تذليل أي معوقات قد تؤثر في سير العمل، مع الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة والبرامج الزمنية المحددة، بما يضمن تسريع معدلات الإنجاز، وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات الموجهة لهذه المشروعات، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تجدر الإشارة إلى أن التقرير تضمن نتائج عدد من الجولات التفقدية التي أجراها رؤساء ومسئولو أجهزة المدن، ومن بينهم المهندس أحمد عبدالجابر، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، والمهندس محمد العزوني، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، والمهندس علي سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، والمهندس ياسر عبدالله، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة.

الإسكان المجتمعات العمرانية البنية التحتية صعيد مصر سكن لكل المصريين الإيجار التمليكي المنيا الجديدة ديارنا مدينة قنا الجديدة

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