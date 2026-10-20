وزيرة الإسكان: الدولة واجهت تحديات عمرانية كبيرة منذ 2014.. وتطوير 342 منطقة للقضاء على العشوائيات

أكدت المهندسة راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة واجهت منذ عام 2014 تحديات كبيرة، في مقدمتها الزيادة السكانية، وتدهور بعض المناطق، وانتشار المناطق العشوائية، إلى جانب التوسع العمراني غير المخطط.

وقالت راندا المنشاوي، خلال كلمتها التي القتها بمنتدى مصر 2026، أن هذه التحديات استدعت وضع رؤية شاملة لتوزيع خطط التنمية العمرانية، ترتكز على مسارين رئيسيين، أولهما إعداد المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية، والثاني تطوير العمران القائم والارتقاء بمستوى الخدمات وجودة الحياة في المناطق القائمة، بالتوازي مع إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة تستوعب الزيادة السكانية وتلبي احتياجات المواطنين.

توفير سكن ملائم للمواطنين

وتابعت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه بالقضاء على ظاهرة العشوائيات، من خلال إطلاق برنامج لتطوير المناطق العشوائية وتحسين ظروف المعيشة بها، حيث شملت جهود التطوير 342 منطقة، في إطار خطة الدولة لتحسين البيئة العمرانية وتوفير سكن ملائم للمواطنين.