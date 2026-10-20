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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تنفيذ 1.9 مليون وحدة سكنية وإضافة 72 ألفا بالشراكة مع القطاع الخاص.. الإسكان توضح

الإسكان
الإسكان
البهى عمرو

أكدت المهندسة راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن منتدى مصر يمثل فرصة مهمة للمكاشفة مع المواطنين، واستعراض ما تحقق من إنجازات في مختلف قطاعات الدولة منذ عام 2014، إلى جانب توضيح المستهدفات والخطط المقرر تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

وأوضحت وزيرة الإسكان، خلال لقاء على قناة «إكسترا نيوز» على هامش فعاليات المنتدى، أن الحوار مع المواطنين والخبراء يتيح فرصة مهمة لتقييم الأداء، والتعرف على أوجه القصور إن وجدت، والعمل على تصحيح المسارات من جانب الوزارات والجهات المعنية، بما يضمن تنفيذ المشروعات وتحقيق المستهدفات المحددة.

1.9 مليون وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل

 

وفيما يتعلق بملف الإسكان الاجتماعي، كشفت راندا المنشاوي أن الدولة نفذت نحو مليون و900 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى 72 ألف وحدة تمثل حصة وزارة الإسكان ضمن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، ليقترب إجمالي الوحدات من مليوني وحدة سكنية على مستوى الجمهورية.

وأشارت إلى أن هذه الوحدات تم تنفيذها في مختلف المحافظات والمدن الجديدة، في إطار جهود الدولة لتوفير السكن الملائم لمختلف الفئات، مع التركيز على تلبية احتياجات محدودي ومتوسطي الدخل.

الإسكان الاجتماعي والمدن الجديدة 

وأضافت وزيرة الإسكان أن الوحدات السكنية نُفذت من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى جانب مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التي تستهدف تلبية احتياجات شرائح متنوعة من المواطنين.

وأكدت أن مشروعات الإسكان تأتي ضمن خطة الدولة للتوسع العمراني وتوفير وحدات سكنية تتناسب مع احتياجات المواطنين، بالتوازي مع تنمية المدن الجديدة وتطوير المجتمعات العمرانية في مختلف أنحاء الجمهورية.

 

 تقييم الإنجازات وتصحيح المسار

وشددت المنشاوي على أهمية الاستماع إلى آراء المواطنين والخبراء خلال فعاليات المنتدى، باعتبار ذلك فرصة لتقييم ما تحقق على أرض الواقع، وتحديد التحديات التي تحتاج إلى تدخل، بما يدعم تحسين الأداء الحكومي ورفع كفاءة تنفيذ المشروعات.

ويأتي ملف الإسكان ضمن القضايا المطروحة للنقاش في إطار استعراض إنجازات الدولة خلال السنوات الماضية، ومناقشة خطط العمل المستقبلية، بما يسهم في تطوير الخدمات وتحقيق احتياجات المواطنين السكنية.

الإسكان وزيرة الإسكان المهندسة راندا المنشاوي المحافظات صندوق الإسكان منتدى مصر الإسكان الاجتماعي

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