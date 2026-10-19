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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

منتدى مصر 2026 تحت مجهر البرلمان.. الإسكان والصناعة والشباب في صدارة المشهد

منتدى مصر 2026
منتدى مصر 2026
عبد الرحمن سرحان

حظي افتتاح منتدى مصر 2026 باهتمام عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، الذين تناولوا دلالات الحدث من زوايا مختلفة، شملت مستقبل التنمية العمرانية، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات، وبناء الإنسان، وتمكين الشباب، وربط خطط التنمية باحتياجات المواطنين.

وتأتي هذه الرؤى في وقت تتزايد فيه أهمية الحوار حول كيفية الحفاظ على مكتسبات التنمية، وتطوير آليات التنفيذ، وتحقيق نتائج اقتصادية واجتماعية يشعر بها المواطن بصورة مباشرة.

النائب أحمد الشناوي: تنظيم السوق العقارية وتعظيم الاستثمارات

يرتبط موقف النائب أحمد الشناوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بأهمية استثمار منتدى مصر 2026 في مناقشة مستقبل التنمية العمرانية، وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي من المشروعات التي نفذتها الدولة في المدن الجديدة والبنية التحتية.

ويكتسب هذا الطرح أهمية في ظل اتساع حجم الاستثمارات العمرانية، والحاجة إلى تعزيز ارتباطها بالنشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى الخدمات.

كما يفتح النقاش حول تنظيم السوق العقارية المجال أمام طرح رؤى تساعد على تحقيق التوازن بين مصالح المستثمرين واحتياجات المواطنين، بما يدعم استدامة التنمية العمرانية.

النائب نشأت حتة: الشباب في قلب التنمية

يبرز ملف الشباب باعتباره أحد المحاور الرئيسية في مناقشة مستقبل التنمية، خاصة أن الاستثمار في الإنسان يمثل عنصرًا أساسيًا في بناء اقتصاد قادر على مواجهة التحديات.

وتتطلب الاستفادة من طاقات الشباب توفير برامج تدريب وتأهيل تتناسب مع احتياجات سوق العمل، إلى جانب توسيع فرص المشاركة في الأنشطة الرياضية والمجتمعية.

كما يمثل ربط التعليم بالمهارات العملية خطوة مهمة لإعداد أجيال قادرة على الابتكار والمنافسة، بما يجعل تمكين الشباب جزءًا أساسيًا من أي استراتيجية تنموية طويلة الأجل.

النائب عمرو رشاد: التنمية تبدأ من المواطن

تتصل دلالات المنتدى كذلك بضرورة وضع تحسين حياة المواطن ضمن أولويات السياسات التنموية، من خلال تطوير الخدمات الأساسية وتوسيع نطاق الاستفادة من المشروعات القومية.

ويعني ذلك أن تقييم التنمية لا يتوقف عند حجم الاستثمارات أو عدد المشروعات، وإنما يمتد إلى أثرها في حياة الأسر، وقدرتها على تحسين فرص العمل ومستوى الخدمات.

كما يظل بناء الإنسان عنصرًا مكملًا للتنمية العمرانية والاقتصادية، بما يتطلب تنسيقًا بين مختلف القطاعات لضمان وصول ثمار التنمية إلى المواطنين.

النائب سيد سمير: الصناعة عنصر أساسي في التنمية الاقتصادية

يمثل ملف الصناعة أحد المسارات المهمة في النقاش حول تعظيم العائد من التنمية، خاصة مع الحاجة إلى زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز قدرة الاقتصاد على توفير فرص عمل مستدامة.

ويتطلب تطوير القطاع الصناعي دعم الاستثمار في المصانع، وتحسين بيئة الأعمال، وتطوير مهارات العمالة، وتوفير مدخلات الإنتاج، بما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

كما ترتبط الاستفادة من المشروعات والبنية التحتية بقدرتها على خدمة الأنشطة الإنتاجية، وربط مناطق الاستثمار بشبكات النقل والخدمات، بما يرفع كفاءة الاقتصاد.

النائب محمد سليم: التعاون الإفريقي يفتح آفاقًا جديدة

يمثل التعاون مع الدول الإفريقية أحد الملفات التي يمكن أن تسهم في توسيع الأسواق أمام المنتجات المصرية وتعزيز فرص الاستثمار والتبادل التجاري.

وتتطلب الاستفادة من العلاقات الإفريقية تطوير آليات التعاون الاقتصادي، وتشجيع الشراكات بين الشركات، وتبادل الخبرات في المجالات التنموية المختلفة.

كما يكتسب التكامل الاقتصادي أهمية في ظل التحديات الإقليمية والدولية، والحاجة إلى تنويع الأسواق ومصادر النمو، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على الاستفادة من الفرص المتاحة بالقارة.

مخرجات المنتدى هي المعيار الحقيقي

تتفق هذه المحاور على أهمية ربط الحوار حول التنمية بنتائج عملية قابلة للقياس، سواء في مجال الإسكان أو الصناعة أو الشباب أو التعاون الاقتصادي.

وتظل قيمة منتدى مصر 2026 مرتبطة بقدرته على تحويل المناقشات إلى توصيات واضحة، وتحديد أولويات قابلة للتنفيذ، وتعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والخبراء.

ومن هنا، فإن التحدي الأساسي لا يتمثل في طرح الرؤى وحده، وإنما في متابعة تنفيذها وتقييم نتائجها، بما يضمن أن تنعكس مسارات التنمية على فرص العمل وجودة الخدمات ومستوى معيشة المواطنين.

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