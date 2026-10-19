برلمانية: رسائل الرئيس السيسي في منتدى مصر 2026 تضع الوعي الوطني في أولويات الدولة

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن الرسائل التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح منتدى مصر 2026 تعكس أهمية بناء وعي وطني مستنير قادر على مواجهة الشائعات والتضليل، وحماية الهوية المصرية، وتعزيز إدراك المواطنين لطبيعة التحديات التي تواجه الدولة.

وأشارت إلى أن الاستثمار في وعي الإنسان يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على استقرار المجتمع ودعم مسيرة التنمية.

وأوضحت العسيلي ، أن التطور المتسارع في وسائل الاتصال وانتشار منصات التواصل الاجتماعي فرضا تحديات جديدة تتطلب تعزيز قدرة المواطنين، خاصة الشباب، على التحقق من المعلومات والتمييز بين الأخبار الصحيحة والمحتوى المضلل، مؤكدة أن مواجهة الشائعات مسؤولية مشتركة تستوجب تكاتف مؤسسات الدولة والأسرة والإعلام والمؤسسات التعليمية.

منتدى مصر 2026.. تعزيز الشفافية وبناء الثقة

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن المنتدى يمثل منصة مهمة للحوار والمصارحة بشأن ما تحقق في مختلف قطاعات الدولة، ومناقشة التحديات القائمة وأولويات المرحلة المقبلة، لافتة إلى أن إتاحة المعلومات الدقيقة والاستماع إلى الآراء المختلفة يسهمان في تعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.

وأضافت أن النقد الموضوعي يمثل عنصرًا مهمًا في تطوير الأداء وتصحيح المسار، شريطة الاستناد إلى الحقائق والمعلومات الموثوقة، والابتعاد عن تداول الشائعات أو نشر معلومات غير دقيقة من شأنها التأثير سلبًا على الرأي العام.

تحصين الشباب من التضليل الرقمي

وأكدت العسيلي، على أهمية رفع مستوى الثقافة الرقمية لدى الشباب، وتنمية قدرتهم على التفكير النقدي والتحقق من مصادر المعلومات قبل تداولها، مشددة على ضرورة قيام الأسرة والمؤسسات التعليمية والإعلامية بدور فاعل في ترسيخ الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا وتعزيز الوعي بمخاطر المحتوى المضلل.

ولفتت إلى أن الحفاظ على الهوية المصرية والذاكرة الوطنية يتطلب تعريف الأجيال الجديدة بتاريخ بلادها والتحديات التي واجهتها، بما يعزز الانتماء الوطني ويدعم قدرتهم على التعامل الواعي مع المتغيرات المحيطة بهم.

بناء الإنسان أساس التنمية المستدامة

واختتمت النائبة نجلاء العسيلي بالتأكيد على أن بناء الإنسان لا يقل أهمية عن الاستثمار في البنية التحتية والمشروعات القومية، موضحة أن تقدم الدول لا يرتبط فقط بحجم إنجازاتها المادية، وإنما بقدرة مواطنيها على الوعي والمشاركة الإيجابية وتحمل المسؤولية.

وشددت على أهمية مواصلة جهود التوعية ونشر المعلومات الموثوقة وتعزيز الحوار المجتمعي، بما يحمي المجتمع من التضليل، ويحافظ على تماسكه، ويدعم بناء مستقبل أكثر استقرارًا للأجيال القادمة.