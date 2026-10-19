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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس مجلس النواب الأردني والسفير الإماراتي يبحثان تعزيز التعاون

رئيس مجلس النواب الأردني
رئيس مجلس النواب الأردني
أ ش أ

 بحث رئيس مجلس النواب الأردني مازن القاضي، مع السفير الإماراتي لدى المملكة سلطان محمد الشامسي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون البرلماني بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.
جاء ذلك خلال استقبال القاضي، اليوم / الاثنين / السفير الإماراتي بمقر مجلس النواب، بحضور النائب أحمد السراحنة.
وأكد القاضي عمق العلاقات الأخوية الأردنية الإماراتية التي تحظى برعاية العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مشيدًا بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين.
وشدد على أهمية مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات، لا سيما المجال البرلماني، بما يسهم في تبادل الخبرات وتنسيق المواقف إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، ويدعم أمن المنطقة واستقرارها، في إطار العلاقات القائمة على الاحترام المتبادل.
من جانبه، أكد السفير الإماراتي عمق العلاقات التاريخية الراسخة بين الأردن والإمارات، وحرص بلاده على تطويرها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
وأعرب الشامسي عن تقدير الإمارات للأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني، مشيدًا بجهود المملكة في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، ومؤكدًا الحرص على تعزيز التعاون البرلماني المشترك بما يعكس عمق الروابط التاريخية بين البلدين.

مجلس النواب الأردني السفير الإماراتي العلاقات الثنائية

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