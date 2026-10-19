مصطفى بكري: مجلس النواب يحسم الإثنين المقبل موقفه من تفويض الرئيس السيسي لدعم السعودية

قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن جلسة المجلس الخاصة بالموافقة على تفويض رئيس الجمهورية لدعم المملكة العربية السعودية تأجلت إلى يوم الإثنين المقبل، مؤكدا أن المجلس سيتخذ موقفا يعكس ثوابت الموقف المصري الداعم للمملكة.

وأضاف بكري علي صفحته الشخصية فيس بوك أن مصر تبذل جهودا حثيثة لدعم الحل السياسي للأزمة اليمنية، مشيرا إلى أن المحادثات التي جرت بين وزيري الخارجية المصري والإيراني على هامش اجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي شهدت اتفاقا على مواصلة التواصل من أجل تفعيل مبادرة تستهدف احتواء التصعيد وفتح الطريق أمام تسوية سياسية للأزمة.

وقف الأعمال العدائية ضد المملكة العربية السعودية

وأوضح أن المبادرة تتضمن وقف الأعمال العدائية ضد المملكة العربية السعودية والدول العربية الأخرى، وضمان حرية الملاحة وتأمين الممرات البحرية، إلى جانب البدء في مسار سياسي يمهد للتفاوض والوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مبادرة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لإنهاء النزاعات الراهنة بدأت تشهد تفاعلات، لافتا إلى إجراء مشاورات مهمة في هذا الإطار، بما يدعم الجهود الرامية إلى احتواء الأزمات وإنهاء النزاعات.

وشدد بكري على أن الموقف المصري المتضامن مع المملكة العربية السعودية موقف ثابت ومبدئي، مؤكدا أن جلسة الإثنين المقبل ستشهد اتخاذ مجلس النواب موقفا يؤكد هذا التوجه.

واختتم بالتأكيد على أن قوة الردع تمثل أحد العوامل المهمة في تحقيق الحل السياسي للأزمات، بالتوازي مع تكثيف الجهود الدبلوماسية وفتح قنوات التواصل للوصول إلى تسويات سياسية تحفظ أمن الدول واستقرار المنطقة.