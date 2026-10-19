نائب بمجلس النواب: التحرك البرلماني لدعم السعودية يعزز وحدة الصف العربي

أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس النواب، أن جلسة المجلس لمناقشة طلب الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن دعم المملكة العربية السعودية، تبرز أهمية الدور البرلماني في التعامل مع القضايا المرتبطة بالأمن القومي، في إطار الضوابط الدستورية والإجراءات القانونية المنظمة.

وأضاف أن قرار مجلس الدفاع الوطني تقديم كافة أشكال الدعم اللازمة والممكنة للمملكة العربية السعودية للدفاع عن أمنها واستقرارها وصون مقدراتها وسلامة أراضيها، يجسد عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع القاهرة والرياض، ويؤكد ارتباط الأمن القومي السعودي بالأمن القومي المصري والعربي.

وأشار النائب عادل اللمعي، إلى أن مصر تقف إلى جانب أشقائها العرب في مواجهة التحديات التي تهدد أمنهم واستقرارهم، انطلاقا من مسؤوليتها الإقليمية وحرصها على حماية مقدرات الشعوب العربية، لافتا إلى أن التضامن العربي والتنسيق المشترك يمثلان ضرورة ملحة في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

وشدد على أن التحرك المصري يجمع بين مساندة المملكة العربية السعودية ومواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية لخفض التصعيد واحتواء الأزمات، بما يحول دون اتساع دائرة الصراع ويحافظ على استقرار المنطقة.

مصر كانت وستظل داعية للسلام

وقال النائب عادل اللمعي، إن مصر كانت وستظل داعية للسلام، وتدعم الحلول السياسية والحوار الجاد لتسوية النزاعات، مع التمسك بحق الدول في حماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.

وأوضح أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر جهود المؤسسات الوطنية والتنسيق مع الأشقاء والشركاء الدوليين، بما يدعم الأمن القومي العربي ويعزز فرص الاستقرار والسلام والتنمية لشعوب المنطقة.