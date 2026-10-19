السعودية وفرنسا يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية جان نويل بارو، العلاقات الثنائية، والشراكة القائمة بينهما في مختلف المجالات وسبل تعزيزها بما يحقق المصالح المتبادلة ويدعم تطلعات البلدين الصديقين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الجانبين بحثا أيضا، خلال اللقاء اليوم /الاثنين/، تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة للحد من تداعيات الأحداث فيها، حيث أكد وزير الخارجية الفرنسي إدانة بلاده للاعتداءات الإرهابية لميليشيا الحوثي، وتضامن بلاده مع المملكة.

وتطرق الجانبان إلى أهمية تكثيف المساعي الدبلوماسية لضمان أمن وسلامة الممرات المائية الإقليمية وحرية الملاحة فيها، ودعم الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حلول شاملة ومستدامة للأزمات الإقليمية الراهنة؛ بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.