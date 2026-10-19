قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأعلى في تاريخ مصر.. الأهلي: سددنا ضرائب مالية ضخمة على عقود اللاعبين
محفوظ رمزي يطالب بتوسيع منظومة التتبع الدوائي لتشمل مستحضرات التجميل والمكملات الغذائية
مصطفى بكري: أغلبية كاسحة بمجلس النواب تؤيد تفويض السيسي لحماية السعودية
هل يأثم من تذكر صلاة العصر بعد أذان المغرب؟.. أمين الفتوى يجيب
غيابات عديدة عن قائمة المصري لمباراة أبو قير للأسمدة في الدوري
أسرع طريقة للفيش والتشبيه أونلاين.. خطوات استخراج صحيفة الحالة الجنائية إلكترونياً
مشيئة الله الصالحة.. الأب ألكسندروس چورچ يتناول دعوة بطرس والصيد الكثير في عظة الأحد
الزراعة: لجان لفحص المنتجات بالمزارع والأسواق للتأكد من سلامتها
ارتفاع عدد المصابين باشتباه تسمم غذائي بعد تناول وجبة كشري بالدقهلية إلى 35 شخصًا
تحركات من قادة الزمالك لاحتواء أزمة ناصر منسي بعد واقعة القميص
لأول مرة في مصر.. 6 ماكينات حفر عملاقة تعمل بالخط الرابع للمترو| صور
ليتوانيا تتهم روسيا بالوقوف وراء إحراق محطة ستارلينك لتقويض قدرات أوكرانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصطفى بكري: أغلبية كاسحة بمجلس النواب تؤيد تفويض السيسي لحماية السعودية

مصطفى بكري
مصطفى بكري
محمد البدوي

أكد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن مناقشات المجلس بشأن تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ القرار المتعلق بإرسال قوات عسكرية لحماية المملكة العربية السعودية والدفاع عنها، شهدت تأييدًا واسعًا من النواب الذين تحدثوا خلال الجلسة، مشيرًا إلى أن عدد المتقدمين بطلبات لإلقاء كلمات بلغ المئات.

أغلبية كاسحة من الأعضاء

وقال مصطفى بكري، خلال مداخلة عبر قناة «الحدث العربية»، إن الاجتماع الذي عُقد في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بمجلس النواب، شهد حضور أغلبية كاسحة من الأعضاء، موضحًا أن رئيس المجلس تحدث عن مضمون التفويض المطلوب من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضرورة مناقشة الموضوع باستفاضة قبل الوصول إلى مرحلة التصويت.

وأضاف بكري أن عدد النواب الذين طلبوا الكلمة كان كبيرًا للغاية، موضحًا أن المناقشات جرت بمشاركة الأعضاء الذين تقدموا بطلبات للتحدث، في ظل أهمية الموضوع وما يرتبط به من اعتبارات تتعلق بحماية المملكة العربية السعودية والدفاع عنها.

حماية المملكة والدفاع عنها

وتابع النائب مصطفى بكري: «كانت هناك أغلبية كاسحة، لم يرفض أي نائب تقديم التفويض للرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ القرار الذي يتضمن إرسال القوات العسكرية لحماية المملكة والدفاع عنها».

وردًا على سؤال بشأن ما إذا كان أي نائب قد أعلن رفضه للتفويض، أكد بكري: «لم يرفض أي نائب حتى الآن»، موضحًا أن عددًا كبيرًا من النواب تحدثوا خلال الجلسة، فيما ينتظر آخرون استكمال المناقشات لعرض مواقفهم.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الجلسة لم تنتهِ من جميع المناقشات، لافتًا إلى أن المجلس سيستكمل الاستماع إلى النواب الذين طلبوا الكلمة خلال الجلسة التالية، على أن يُجرى التصويت بعد استكمال المناقشات وفق الجدول المعلن آنذاك.

جلسة هامة وتاريخية

ووصف بكري الجلسة بأنها «جلسة هامة وتاريخية»، في ضوء ما تتناوله من تفويض يتعلق باتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن المجلس يتيح للأعضاء فرصة مناقشة الموضوع قبل حسمه بالتصويت.

مصطفى بكري النائب مصطفى بكري السيسي السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

قفز 700 جنيه خلال ساعات.. ارتفاع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

المتهمة

«يلا يا متخلف أنا هحبسك».. القبض على المتهمة بالتعدّي بالسب على سائق نقل ذكي بمدينة نصر

الدولار

ارتفع 150 قرشًا .. صعود قوي في أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

الذهب يسجل أعلى سعر في شهر أكتوبر بختام تعاملات اليوم الاحد

الذهب يسجل أعلى سعر في أكتوبر بختام تعاملات اليوم.. وعيار 21 يفاجئ الجميع

شيخ الأزهر

الأزهر يدعو لتشكيل لجنة من حكماء الأمة لإنهاء كل الصراعات والحروب بالمنطقة العربية

جنيهات ذهب

قفز فوق الـ50 ألفا.. سعر الجنيه الذهب في منتصف تعاملات اليوم الأحد

أرشيفية

إيران تهدد برفض قرار منظمة التعاون الإسلامي بشأن اليمن.. وعراقجي يضع شروط طهران

وزير التربية والتعليم

إعادة الاختبار الرياضي لمرشحي الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم|والتعليم: اهتموا باللياقة

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان| حكم إقامة الحضرة والمديح عند مقامات الصالحين.. هل يجوز أداء أكثر من عمرة في اليوم الواحد؟.. وهل تبطل الصلاة إذا مر طفل تبول على سجادة الصلاة؟

شيخ الأزهر

الامام الاكبر يوجه نداء عاجلا للأشقاء العرب: أوقفوا الحرب واحتكموا إلى لغة العقل والحوار

العمرة

هل يجوز أداء أكثر من عمرة في اليوم الواحد؟.. أمين الفتوى يجيب

بالصور

طريقة عمل تريند كيكة أكتوبر بالخطوات

تريند كيكة أكتوبر
تريند كيكة أكتوبر
تريند كيكة أكتوبر

يا أغلى اسم في الوجود.. معلمة تشارك طلابها الغناء في مشهد يغمره الفخر بالوطن

المعلمة
المعلمة
المعلمة

بعد 4 أيام معاناة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ خالد سليم

خالد سليم
خالد سليم
خالد سليم

135 ألف جنيه سعر فستان درة بمهرجان الجونة وناقد موضة يعلق عليه.. شاهد

درة
درة
درة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب:- كيف نرى ما لم يحدث؟.. الآلة عند حدود المعرفة

د. هبة جمال

د. هبة جمال قابيل تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وعلاقته بتشكيل الصورة الذهنية

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مواجهة السلبية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: السينما الأفريقية بين سلطة المال وحرية الإبداع

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: كيف تصبح السياحة قوة ناعمة تعزز الأمن القومي؟

المزيد