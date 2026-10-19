مصطفى بكري: أغلبية كاسحة بمجلس النواب تؤيد تفويض السيسي لحماية السعودية

أكد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن مناقشات المجلس بشأن تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ القرار المتعلق بإرسال قوات عسكرية لحماية المملكة العربية السعودية والدفاع عنها، شهدت تأييدًا واسعًا من النواب الذين تحدثوا خلال الجلسة، مشيرًا إلى أن عدد المتقدمين بطلبات لإلقاء كلمات بلغ المئات.

أغلبية كاسحة من الأعضاء

وقال مصطفى بكري، خلال مداخلة عبر قناة «الحدث العربية»، إن الاجتماع الذي عُقد في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بمجلس النواب، شهد حضور أغلبية كاسحة من الأعضاء، موضحًا أن رئيس المجلس تحدث عن مضمون التفويض المطلوب من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضرورة مناقشة الموضوع باستفاضة قبل الوصول إلى مرحلة التصويت.

وأضاف بكري أن عدد النواب الذين طلبوا الكلمة كان كبيرًا للغاية، موضحًا أن المناقشات جرت بمشاركة الأعضاء الذين تقدموا بطلبات للتحدث، في ظل أهمية الموضوع وما يرتبط به من اعتبارات تتعلق بحماية المملكة العربية السعودية والدفاع عنها.

حماية المملكة والدفاع عنها

وتابع النائب مصطفى بكري: «كانت هناك أغلبية كاسحة، لم يرفض أي نائب تقديم التفويض للرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ القرار الذي يتضمن إرسال القوات العسكرية لحماية المملكة والدفاع عنها».

وردًا على سؤال بشأن ما إذا كان أي نائب قد أعلن رفضه للتفويض، أكد بكري: «لم يرفض أي نائب حتى الآن»، موضحًا أن عددًا كبيرًا من النواب تحدثوا خلال الجلسة، فيما ينتظر آخرون استكمال المناقشات لعرض مواقفهم.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الجلسة لم تنتهِ من جميع المناقشات، لافتًا إلى أن المجلس سيستكمل الاستماع إلى النواب الذين طلبوا الكلمة خلال الجلسة التالية، على أن يُجرى التصويت بعد استكمال المناقشات وفق الجدول المعلن آنذاك.

جلسة هامة وتاريخية

ووصف بكري الجلسة بأنها «جلسة هامة وتاريخية»، في ضوء ما تتناوله من تفويض يتعلق باتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن المجلس يتيح للأعضاء فرصة مناقشة الموضوع قبل حسمه بالتصويت.