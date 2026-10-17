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الإشراف العام
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رئيس التحرير
طه جبريل

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مصطفى بكري: الرئيس السيسي أول من يطبق الدستور بشكل حرفي لتسليم السلطة سلميا

مصطفى بكري
مصطفى بكري
هاني حسين

علق الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية.

وقال  مصطفى بكري في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  الرئيس السيسي اول من يطبق الدستور بشكل حرفي لتسليم السلطة سلميا ".

وتابع مصطفى بكري :"  الناس في مصر زعلانة إن الريس مش هيكون موجود بعد 2030 لكنه أعلى المصلحة الدستورية على حساب أي شيء آخر والرئيس السيسي عايز دولة المؤسسات والدستور ".

وأكمل مصطفى بكري :" الرئيس السيسي مقتنع من اليوم الأول أنه ملتزم بالفترة الرئاسية التي حددها الدستور المصري ".

وتابع مصطفى بكري:"  القوات المسلحة المصرية تحمي التجربة الديقراطية المدنية بحكم الدستور ". 
 

موسى احمد موسى اخبار التوك شو على مسئوليتي مصر

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