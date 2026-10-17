مصطفى بكري: الرئيس السيسي رجل صادق ويحترم الدستور والشعب

أكد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن القوات المسلحة تحمي التجربة الديمقراطية، مشيرًا إلى أن مصر تتحول في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة مدنية ديمقراطية حديثة.

وأضاف مصطفى بكري، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة قائمة منذ عهد الفراعنة، مؤكدًا أنه حتى في حال عدم وجود وزير، فإن الدولة ستستمر في أداء مهامها، لافتًا إلى أن البعض قد يحاول إثارة القلق أو نشر الشائعات، لكن المصريين أصبحوا أكثر وعيًا بهذه الأمور، وأن مصر دولة مؤسسات قوية.

وأكمل: «الرئيس السيسي راجل صادق، وإحنا اللي حاسين من لغة الرئيس السيسي إنه يريد الحفاظ على الدستور، ونحن مع أي قرار سيادته ياخده في هذا الشأن».

ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحترم الدستور ورغبة الشعب، مؤكدًا أن الرئيس قدم الكثير لمصر، وما زال يقدم الكثير، وأن حديثه جاد وحاسم في موقفه، مشيرًا إلى أن فترة حكم الرئيس ستكون مدتين وفقًا للدستور.