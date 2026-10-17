الصدق والمكاشفة.. مصطفى بكري: خطاب الرئيس السيسي يؤكد احترامه للدستور

علق الإعلامي مصطفى بكري، على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية، واصفًا إياها بأنها «خطاب الصدق والمكاشفة»، مشيرًا إلى أنها تضمنت رسائل مهمة بشأن الالتزام بالدستور، وإعداد الكوادر القادرة على قيادة الدولة، والاستعداد للدفاع عن أمن المملكة العربية السعودية حال طلب ذلك.

وقال مصطفى بكري ، عبر حسابه على منصة «إكس»، إن الرئيس السيسي أكد احترامه لنص الدستور ورفض أي محاولة للالتفاف عليه أو تعديله، مشيرًا إلى أن الرئيس حسم موقفه بشأن نهاية فترة رئاسته، مؤكدًا أنها ستنتهي في عام 2030.

وأضاف بكري، أن السيسي شدد على أهمية إعداد وتأهيل الكوادر التي ستتولى قيادة العمل خلال الفترة المقبلة، بما يضمن وجود شخصيات قادرة على تحمل المسؤولية وقيادة الدولة.

مصطفى بكري يكشف تفاصيل رسالة السيسي بشأن السعودية

وتطرق الإعلامي مصطفى بكري، إلى تصريحات الرئيس بشأن المملكة العربية السعودية، موضحًا أن السيسي طلب من البرلمان تفويضه، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن السعودية وأمنها في مواجهة المخاطر، حال طلب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ذلك.

واعتبر بكري ، أن هذه الرسائل تؤكد، من وجهة نظره، صدق تصريحات الرئيس السابقة بشأن أمن الخليج، مشيرًا إلى أن أمن دول الخليج يمثل جزءًا من أمن مصر.

وقال الإعلامي ، إن خطاب الرئيس يحمل دلالات مهمة بشأن احترام الدستور والقانون، مضيفًا: «إذا قال فعل، وإذا وعد صدق».

أبرز رسائل السيسي خلال حفل تخرج الكليات العسكرية

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد شهد، اليوم السبت، حفل تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية والدفعة الأولى من الأكاديمية العسكرية المصرية، بحضور عدد من كبار المسؤولين وقادة القوات المسلحة.

وأكد السيسي خلال كلمته أن الحفاظ على القوات المسلحة المصرية واجب وطني، مشددًا على أن الدستور المصري لن يُمس، وأنه لم يُجهز أي فرد من أسرته أو أقاربه لتولي قيادة الدولة.

وأشار الرئيس إلى أن الأكاديمية العسكرية المصرية تسهم في إعداد كوادر قادرة على قيادة الدولة، موضحًا أن العمل يستهدف وضع معايير واضحة لا تجامل أحدًا ولا تحابي أي طرف، بما يضمن اختيار الشخصيات المؤهلة لتحمل المسؤولية.

كما أكد أن نهاية فترة رئاسته لمصر في عام 2030 أمر محسوم، داعيًا المصريين إلى دعم جهود إعداد الكوادر وتأهيلها لقيادة الدولة.

وحذر السيسي من تحويل قيادة الدولة إلى تجربة يتعلم من خلالها المسؤول على حساب الوطن والمواطنين، قائلًا: «مش هينفع حد يجرب أو يتعلم فينا».

ووجه الرئيس الشكر إلى الأشقاء في دول الخليج على مساندتهم لمصر عقب عام 2013، مؤكدًا استعداد مصر لتنفيذ أي إجراء تطلبه السعودية للدفاع عن أمنها وسيادتها، حال طلب ذلك.