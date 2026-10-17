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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أحمد موسى يكشف رسائل السيسي بشأن الدفاع عن السعودية و اختيار مؤهلين لقيادة الدولة

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد بدران   -  
سارة عبد الله

علق الإعلامي أحمد موسى، عبر حسابه على منصة «إكس»، على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن استعداد مصر لتنفيذ أي إجراء تطلبه المملكة العربية السعودية للدفاع عن أمنها وسيادتها، مؤكدًا أن مصر ستتحرك للدفاع عن المملكة حال طلب ذلك.

ونقل أحمد موسى تصريحات الرئيس السيسي، جاء فيها أن مصر مستعدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية السعودية، مع دعوة البرلمان لعقد جلسة طارئة لمنح التفويض اللازم لإرسال قوات للدفاع عن المملكة، وفقًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إذا طلبت القيادة السعودية ذلك.

وأكدت التصريحات أن الهدف من أي تحرك مصري هو الدفاع عن المملكة العربية السعودية، وليس الاعتداء على أي طرف.

السيسي يشهد حفل تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، حفل تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية والدفعة الأولى من الأكاديمية العسكرية المصرية، بحضور عدد من كبار المسؤولين وقادة القوات المسلحة.

وتضمنت رسائل الرئيس خلال الحفل التأكيد على أن الحفاظ على القوات المسلحة المصرية واجب وطني يقع على عاتق الجميع، من خلال نشر الوعي بدورها في حماية الدولة ومقدراتها.

وشدد السيسي على أن الدستور المصري لن يُمس، موضحًا أن الدستور حدد دور القوات المسلحة في حماية الدستور والديمقراطية والمقومات الأساسية للدولة.

السيسي: نهاية رئاستي لمصر في 2030 أمر محسوم

وفيما يتعلق بمستقبل قيادة الدولة، أكد الرئيس السيسي أن نهاية فترة رئاسته لمصر في عام 2030 أمر محسوم، نافيًا إعداد أي فرد من أسرته أو أقاربه لتولي قيادة البلاد.

وأشار إلى أن الأكاديمية العسكرية المصرية لها دور في إعداد كوادر قادرة على قيادة الدولة وتحمل المسؤولية، موضحًا أن العمل يستهدف وضع معايير واضحة لا تجامل أحدًا ولا تحابي أي طرف، لضمان اختيار الكفاءات المؤهلة لتولي المناصب القيادية.

وأكد السيسي أن مصر تمتلك القدرة على إعداد شخصيات قادرة على تولي المسؤولية، قائلًا إن البلاد تستطيع إنتاج من هو أفضل منه بمراحل، مشددًا على ضرورة دعم المصريين لجهود إعداد الكوادر وتأهيلها لقيادة الدولة.

تحذير من تولي غير المؤهلين قيادة الدولة

وحذر الرئيس من أن تتحول قيادة الدولة إلى تجربة يتعلم من خلالها المسؤول على حساب الوطن والمواطنين، مؤكدًا ضرورة اختيار شخصيات تمتلك القدرة على تحمل المسؤولية.

وقال السيسي: «بعدين يلبسنا في الحيط.. مش هينفع حد يجرب أو يتعلم فينا»، مشددًا على أهمية تحصين الدولة من تولي أشخاص غير قادرين على تحمل مسؤولية القيادة.

كما أكد ضرورة الالتزام بالدستور في اختيار من يتولى مسؤولية قيادة الدولة، والعمل وفق معايير تضمن الكفاءة والقدرة على حماية مصالح الوطن.

السيسي يوجه الشكر لدول الخليج

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الشكر إلى الأشقاء في دول الخليج على مساندتهم لمصر عقب عام 2013، مؤكدًا أهمية العلاقات المصرية الخليجية.

وتأتي التصريحات المتعلقة بالسعودية في إطار تأكيد استعداد مصر للدفاع عن أمن المملكة وسيادتها حال طلب ذلك، مع التشديد على أن الهدف هو الدفاع والحماية، وليس الاعتداء على أي طرف.

أحمد موسى عبد الفتاح السيسي حفل تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

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