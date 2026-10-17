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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أحمد موسى: الرئيس السيسي لا يناور.. وما يقوله يلتزم به وينفذه

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد بدران   -  
سارة عبد الله

علق الإعلامي أحمد موسى على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الالتزام بالدستور وعدم المساس به، وتأكيده أن نهاية فترة رئاسته لمصر في عام 2030 أمر محسوم، معتبرًا أن هذه التصريحات تؤسس لانتقال السلطة بشكل سلس وسلمي.

وقال أحمد موسى، عبر حسابه على منصة «إكس»، إن مصر لا يزال أمامها 43 شهرًا حتى نهاية فترة حكم الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أن تأكيد الرئيس التزامه بالدستور وعدم المساس به، رغم ما وصفه بتحقق الاستقرار والأمن والتنمية، يمثل تحولًا في مسار تداول السلطة في مصر.

وأضاف موسى أن الرئيس السيسي، بحسب تعبيره، يلتزم بما يقوله وينفذه، مؤكدًا أن مصر تمتلك العديد من الكفاءات القادرة على تولي المسئولية، وأن الشعب المصري ستكون له الكلمة الفصل في النهاية.

وأشار الإعلامي إلى أن تصريحات الرئيس تتضمن تأكيدًا على دور القوات المسلحة في حماية الدولة والدستور، لافتًا إلى أن الدستور حدد دور القوات المسلحة في حماية الدستور والديمقراطية والمقومات الأساسية للدولة.

أبرز رسائل الرئيس السيسي خلال حفل تخرج الكليات العسكرية

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، حفل تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية والدفعة الأولى من الأكاديمية العسكرية المصرية، بحضور عدد من كبار المسئولين وقادة القوات المسلحة.

وأكد الرئيس السيسي، في كلمته، أن الحفاظ على القوات المسلحة المصرية واجب وطني، مشددًا على أن الدستور المصري لن يُمس، وأن الأكاديمية العسكرية المصرية تسهم في إعداد كوادر قادرة على قيادة الدولة وتحمل المسئولية.

كما نفى الرئيس إعداد أي فرد من أسرته أو أقاربه لتولي قيادة البلاد، مؤكدًا أن نهاية فترة رئاسته في عام 2030 أمر محسوم، وأن مصر قادرة على إعداد شخصيات تمتلك الكفاءة اللازمة لتولي المسئولية.

وشدد الرئيس السيسي على ضرورة وضع معايير واضحة لاختيار الكوادر القيادية، بما يضمن عدم المجاملة أو المحاباة، ويحمي الدولة من تولي أشخاص غير قادرين على تحمل مسئولية القيادة.

الرئيس السيسي يحذر من تحويل قيادة الدولة إلى تجربة

وحذر الرئيس من أن تتحول قيادة الدولة إلى تجربة يتعلم من خلالها المسئول على حساب الوطن والمواطنين، قائلًا: «مش هينفع حد يجرب أو يتعلم فينا».

وأكد أن مصر تمتلك الكفاءات القادرة على تولي المسئولية، معربًا عن ثقته في قدرتها على تقديم شخصيات أفضل منه، وداعيًا المصريين إلى دعم جهود إعداد الكوادر وتأهيلها لقيادة الدولة.

في سياق آخر، وجه الرئيس السيسي الشكر إلى الأشقاء في دول الخليج على مساندتهم لمصر عقب عام 2013، كما أكد استعداد مصر لتنفيذ أي إجراء تطلبه المملكة العربية السعودية للدفاع عن أمنها وسيادتها، حال طلب ذلك، موضحًا أن الهدف هو الدفاع عن المملكة وليس الاعتداء على أي طرف.

أحمد موسى الرئيس عبد الفتاح السيسي حفل تخرج الكليات العسكرية

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