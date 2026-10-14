أحمد موسى: 4 قرارات غيرت مصير مصر منذ عام 1952

أشار الإعلامي أحمد موسى، إلى 4 قرارات حاكمة في مصر، غيرت مصير الدولة المصرية منذ عام 1952 وحتى وقتنا هذا.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن القرار الأول هو ثورة يوليو عام 1952، ثم قرار تأميم قناة السويس عام 1956، والقرار الثالث جاء في نصر أكتوبر عام 1973.

وذكر الإعلامي أحمد موسى: أن القرار الرابع هو ثورة يونيو 2013، والـ 4 قرارات غيرت مصير مصر، وكل قرار من دول شوف وراه أيه بعدل ربنا وبكل حق.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أن أحمد أبو الغيط كان عنده قراءة مبكرة لما يحدث الآن في المنطقة، قال في 2009 إيران لن تتخلى عن النووي، وهيضربوا إيران .. وكانت مصر عندها قراءة مستقبلية.

وتابع الإعلامي أحمد موسى: من 8 سنين كان الرئيس بيقولنا خلوا بالكم من اللي بيحصل حولينا والمحاولات الخارجية التي تستهدفنا.. الرئيس تحدث اليوم عن قبل عام 73 القوات المسلحة والشعب كله كان شغال عشان يرجع سيناء، والرئيس بيقول أيضا اليوم العمل هو رقم 1.. نشتغل.

وذكر الإعلامي أحمد موسى: الحمد لله محدش يقرب لأرضنا.. وأحنا بلد سلام.