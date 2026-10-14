قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأردن وأستراليا يؤكدان دعم سيادة لبنان وحصر السلاح بيد الدولة
متحدث مجلس الوزراء: منصة منتدى مصر 2026 سجلت أكثر من 12 مليون مشاهدة خلال 12 يومًا
غرب إثيوبيا تحت النار.. حظر التجول وانقطاع الكهرباء في جامبيلا بعد هجوم دموي
أحمد موسى: القوات الجوية قوية والرئيس السيسي امتلك رؤية مبكرة لتحديث الأسلحة
عمرو أحمد: إيران تسعى لتحقيق مكاسب سريعة في المفاوضات مع واشنطن
غرامة تصل إلى 20 ألف جنيه.. القانون يواجه التدخين داخل المصالح الحكومية والمنشآت الصحية
إيلون ماسك بشأن تقييد استخدام شبكة الأقمار الصناعية في أوكرانيا: القرار بيد ترامب
نقيب الأطباء: اكتشفنا التحاق طلاب بكليات الطب بشهادات ثانوية من القسم الأدبي
روسيا تحذر الفصائل اليمنية المسلحة وتطالب بضرورة وقف الاعتداءات على السعودية
وزير الخارجية: إسرائيل تتحمل مسئولية تأخير المرحلة التالية من "اتفاق غزة".. ومصر ترفض التهجير
الخارجية: اتهامات إثيوبيا لمصر أوهام.. ومازال في جعبتنا الكثير بشان ملف السد الإثيوبي
تأجيل محاكمة 62 متهما بخلية الدعم المالي للإخوان في الهرم لـ 30 ديسمبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

متخصص: المشير طنطاوي تحمل ضغوطًا هائلة وفضّل ضبط النفس حفاظًا على الدولة

متخصص
متخصص
رحمة سمير

أكد الدكتور طارق العكاري، المتخصص في الشأن الاستراتيجي، أن المشير الراحل محمد حسين طنطاوي أظهر قدرًا كبيرًا من ضبط النفس خلال الفترة التي تولى فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد، معتبرًا أنها كانت من أصعب الفترات في تاريخ مصر.

وأوضح العكاري، خلال حديثه عن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في برنامج الحياة اليوم، أن طنطاوي تحمل ضغوطًا وتحديات كبيرة على مستويات متعددة، مشيرًا إلى أن قراره عدم استخدام القوة العسكرية ضد المتظاهرين، رغم امتلاكه جيشًا وقوة رادعة، يعكس حرصه على الحفاظ على الشعب والدولة.

وأضاف أن الرئيس السيسي تحدث بتفصيل عن محطات مهمة من تاريخ مصر السياسي، من بينها مرحلة الانتخابات التي أعقبت أحداث عام 2011، وما شهدته من تحركات ومواقف داخلية وخارجية.

وأشار العكاري إلى أن الحفاظ على الدولة واستمرار مؤسساتها يمثلان أولوية في أوقات الأزمات، مؤكدًا أن القرارات الاستراتيجية يجب أن تستهدف الوصول إلى الاستقرار على المدى الطويل، وليس تحقيق مكاسب مؤقتة.

وتطرق المتخصص في الشأن الاستراتيجي إلى حديث الرئيس عن بعض القرارات السياسية السابقة، ومنها الإفراج عن عناصر من التيار الديني خلال عهد الرئيس الراحل أنور السادات، موضحًا أن النقاش يتعلق بتأثير تلك المرحلة في تشكيل المشهد السياسي والفكري في مصر لاحقًا.

كما تناول العكاري تجارب دولية، من بينها أفغانستان، في سياق حديثه عن توظيف التيارات العقائدية لمواجهة تيارات أخرى، وما قد يترتب على ذلك من نتائج تتجاوز الأهداف الأولية لهذه السياسات.

ولفت العكاري إلى انتشار الشائعات والمحتوى الذي يستهدف التأثير في الرأي العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرًا أن التعامل مع هذه الظاهرة يتطلب وعيًا بطبيعة الرسائل المتداولة وأهدافها المحتملة.

المشير طنطاوي طنطاوي الدولة السيسي الشأن الاستراتيجي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة البترول

أول رد من الوزارة على ضبط مسؤولين في شركات بترول بتهمة تلقي رشوة

الطقس في مصر

عاصفة ترابية ورمال قادمة من شرق ليبيا تضرب البلاد| الأرصاد تحذر

مستريح الذهب في الزقازيق - هيثم أحمد رجب

مستريح الزقازيق استولى على 20 كيلو ذهب وهرب للأردن.. والضحايا: خسرنا تحويشة عمرنا وعملنا محاضر ضده

وزير التربية والتعليم

أزمة بتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027.. الأهالي: السيستم واقع والكود مابيوصلش

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مضيفة الطيران عزة رمزي

توفيت في هجوم مطار الرياض.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مضيفة الطيران عزة رمزي

الخطيب

قرار عاجل من المحكمة بشأن مدحت شلبي على خلفية اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب

محمد هاني

محمد هاني يقترب من التجديد وياسر إبراهيم يلوح بالرحيل.. ماذا يحدث في الأهلي؟

حافظ للقرآن وبدأ يومه بصلاة الفجر.. ماذا حدث للطالب آدم الأحمدي داخل مدرسته في بورسعيد؟

حافظ للقرآن وبدأ يومه بصلاة الفجر.. ماذا حدث للطالب آدم الأحمدي قبل وفاته داخل مدرسته في بورسعيد؟

ترشيحاتنا

ميناء دمياط

تداول 26 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

"تموين الإسكندرية

تموين الإسكندرية تكثف الرقابة على حركة تداول المواد البترولية المدعمة

محافظة دمياط

استمرار الحملات الميدانية لتحسين الخدمات ورفع كفاءة المرافق بدمياط

بالصور

بذور الشيا.. فوائد لصحة القلب والأمعاء تساعد على الشعور بالشبع

بذور الشيا..فوائد لصحة القلب والإمعاء تساعد على الشعور بالشبع
بذور الشيا..فوائد لصحة القلب والإمعاء تساعد على الشعور بالشبع
بذور الشيا..فوائد لصحة القلب والإمعاء تساعد على الشعور بالشبع

فوائد البنجر..غنى بالنترات الطبيعية لتحسين الدورة الدموية

فوائد البنجر..غنى بالنترات الطبيعية لتحسين الدورة الدموية
فوائد البنجر..غنى بالنترات الطبيعية لتحسين الدورة الدموية
فوائد البنجر..غنى بالنترات الطبيعية لتحسين الدورة الدموية

ترامب: الرسوم الجمركية تدفع شركات السيارات العالمية لنقل مصانعها إلى الولايات المتحدة

ترامب
ترامب
ترامب

فوائد لا تعلمها عن بذور اليقطين.. تحمى صحة العين و يعزز المناعة

فوائد لا تعلمها عن بذور اليقطين
فوائد لا تعلمها عن بذور اليقطين
فوائد لا تعلمها عن بذور اليقطين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد