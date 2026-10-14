إشادة برلمانية بكلمة الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية: تؤكد أهمية الوعي وحماية الهوية الوطنية

أكد نواب أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية الـ44 للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر، حملت رسائل مهمة بشأن حماية الوعي الوطني والحفاظ على استقرار الدولة المصرية.

وأكدت النائبة إنجي نصيف، عضو مجلس الشيوخ، أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن وجود محاولات لإضعاف إرادة المواطنين، واستمرار التحديات في مسيرة الدول، تبرز أهمية تعزيز الوعي الوطني، والتمسك بروح المسؤولية والعمل المشترك للحفاظ على استقرار الدولة المصرية ومواصلة مسيرة التنمية، موضحة أن المرحلة الراهنة تتطلب قدرا أكبر من الوعي بطبيعة التحديات التي تواجه الدولة، في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، وما تفرضه من ضغوط سياسية واقتصادية تستدعي تضافر جهود مؤسسات الدولة والمجتمع، وتعزيز الثقة في قدرة مصر على تجاوز الصعوبات ومواصلة البناء.

وأضافت أن الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية يمثل أحد الركائز الأساسية لمواجهة التحديات، خاصة أن وعي المواطنين وإدراكهم لحجم المسؤوليات والظروف المحيطة بالدولة يسهمان في حماية المجتمع من الشائعات والمعلومات المضللة، ويعززان القدرة على التعامل مع الأزمات بصورة مسؤولة، مشيرة إلى أن بناء الوعي لا يقتصر على مواجهة الشائعات فحسب، بل يمتد إلى ترسيخ ثقافة الحوار، وتعزيز الانتماء الوطني، وإتاحة المعلومات الدقيقة أمام المواطنين، بما يساعدهم على فهم التحديات والمشاركة الإيجابية في مسيرة التنمية.

وأوضحت النائبة إنجي نصيف، أن مواجهة التحديات تتطلب مواصلة العمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وتخفيف الأعباء المعيشية عن الفئات الأكثر احتياجا، مع الاهتمام بقطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، باعتبارها من الملفات التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، مؤكدة أن المرحلة الحالية تستدعي تغليب المصلحة الوطنية، وتعزيز ثقافة العمل والإنتاج، والتمسك بالأمل في المستقبل، مع استمرار الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.

وأشارت إلى أن قوة الدول لا تقاس فقط بقدرتها على مواجهة الأزمات، وإنما أيضا بمدى تماسك مجتمعاتها، وقدرتها على تحويل التحديات إلى فرص للعمل والتطوير، لافتة إلى أهمية استمرار التواصل بين المؤسسات والمواطنين، والاستماع إلى احتياجاتهم ومطالبهم.

وكيل دينية النواب: كلمة الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية تؤكد أهمية الوعي وحماية الهوية الوطنية



أكد النائب الدكتور طارق المحمدي، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية الـ44 للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر، حملت رسائل مهمة بشأن حماية الوعي الوطني والحفاظ على استقرار الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن بناء الإنسان وتعزيز انتمائه لوطنه يمثلان ركيزة أساسية في مواجهة التحديات.

وأوضح المحمدي أن الحفاظ على الوعي يتطلب مواجهة الشائعات والأفكار المضللة التي تستهدف التشكيك في الحقائق التاريخية وإضعاف الثقة في مؤسسات الدولة، لافتًا إلى أهمية تكامل أدوار المؤسسات الدينية والتعليمية والإعلامية في نشر الوعي الصحيح، وترسيخ قيم الانتماء والمسؤولية واحترام القانون.

وأضاف وكيل لجنة الشئون الدينية أن انتصار أكتوبر يظل شاهدًا على قدرة المصريين على توحيد صفوفهم وتحقيق أهدافهم الوطنية رغم صعوبة التحديات، مؤكدًا أن استحضار هذه الذكرى يجب أن يرتبط بتعريف الأجيال الجديدة بحجم التضحيات التي قدمها أبطال القوات المسلحة، والدروس المستفادة من وحدة الشعب وإرادته.

وأشار إلى أن مواجهة التضليل لا تقتصر على التحذير من الشائعات، بل تستلزم تقديم المعلومات الموثوقة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتعزيز التفكير الواعي لدى المواطنين، خاصة الشباب، بما يحمي المجتمع من محاولات إثارة الانقسام.

وأكد المحمدي أن بناء الدولة يحتاج إلى العمل والصبر واستمرار جهود التنمية، بالتوازي مع تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، مشددًا على أن تضحيات الشهداء تفرض مسؤولية الحفاظ على الأمن والاستقرار والمشاركة في بناء الوطن.

وشدد وكيل اللجنة، على أن موقف مصر الداعم للسلام واحترام سيادة الدول، وحرصها على أمن الخليج العربي، يعكسان ثوابت سياستها الخارجية، مؤكدًا أن حماية الوطن تبدأ بوعي أبنائه وتكاتفهم خلف مصالحه الوطنية.

لنائب محمد مظلوم: دعوة الرئيس السيسي لتحصين الوطن تعزز الوعي بالأمن القومي

أكد النائب محمد مظلوم، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي للمصريين خلال الندوة التثقيفية الرابعة والأربعين للقوات المسلحة، التي جاءت بعنوان "وطن الأبطال"، بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، تحمل دلالات مهمة بشأن ضرورة الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية وتعزيز الوعي بالتحديات التي تواجه الدولة المصرية.

وأضاف أن تأكيد الرئيس السيسي ضرورة تحصين الوطن من المؤامرات، بقوله: "حصنوا بلدكم ضد المؤامرة.. ولا أقول حصنوا الرئيس"، يعكس أهمية تغليب مصلحة الدولة والحفاظ على استقرار مؤسساتها، باعتبار أن حماية الوطن مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع المصريين.

وقال النائب محمد مظلوم، إن الوعي المجتمعي يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الشائعات ومحاولات التضليل، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من اضطرابات وتغيرات متسارعة، مشددا على أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة وعدم الانسياق وراء الأخبار المجهولة أو محاولات إثارة البلبلة.

وأشار إلى أن ذكرى انتصارات أكتوبر تجسد قدرة المصريين على تجاوز التحديات عندما تتوافر الإرادة الوطنية والتكاتف بين الشعب ومؤسسات الدولة، مؤكدا ضرورة استلهام هذه الروح في مواجهة التحديات الراهنة ومواصلة مسيرة التنمية.

وأوضح النائب محمد مظلوم، أن الحفاظ على الأمن القومي المصري يتطلب وعيا حقيقيا بحجم التحديات، ودعم الاستقرار، وتغليب المصلحة الوطنية، والعمل المشترك من أجل حماية مقدرات الدولة وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

النائب جمال أبو الفتوح: تصريحات الرئيس السيسي تجسد قدرة الشعب المصري على تجاوز التحديات ومواصلة مسيرة التنمية

أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن التحديات التي تواجه مصر أكبر من أي تيار سياسي، لكنها ليست أكبر من شعبها، تعكس أهمية وحدة الصف الوطني وتكاتف المصريين في مواجهة المتغيرات والتحديات الراهنة.

وقال إن قدرة الدول على تجاوز الأزمات لا تعتمد على جهود المؤسسات وحدها، بل ترتبط أيضا بوعي الشعوب وإرادتها وقدرتها على تحمل المسؤولية والعمل المشترك، مشيرا إلى أن التجربة المصرية تبرز أهمية التلاحم بين مؤسسات الدولة والمواطنين للحفاظ على الاستقرار ومواصلة البناء.

وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز العمل والإنتاج، وتغليب المصلحة الوطنية، والتعامل بوعي مع التحديات الاقتصادية والإقليمية والدولية، بما يساهم في حماية مقدرات الدولة وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.

وأشار النائب جمال أبو الفتوح، إلى أن القطاع الزراعي يمثل أحد الملفات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن القومي المصري، خاصة في ظل التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي والموارد المائية والتغيرات المناخية، وهو ما يستدعي استمرار التوسع في الإنتاج الزراعي، وتحسين كفاءة استخدام المياه، ودعم المزارعين، وتعزيز إنتاج المحاصيل الاستراتيجية.

وشدد على أهمية استمرار الجهود الرامية إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتوفير فرص العمل، وتحسين مستوى المعيشة، مؤكدا أن بناء الثقة وتعزيز الوعي المجتمعي يمثلان عنصرين أساسيين في مواجهة الأزمات، موضحا أن إرادة الشعب المصري وتماسكه يمثلان ركيزة مهمة لعبور التحديات، ومواصلة العمل الجاد والتكاتف الوطني يظلان الطريق لتحقيق الاستقرار ودعم مسيرة التنمية في مختلف القطاعات.

النائب أحمد جبيلي: رسائل الرئيس السيسي بشأن الدستور يعزز استقرار الدولة ويحترم إرادة الشعب



أكد النائب أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الدستور المصري، بأن الدولة لديها دستور وافق عليه الشعب ولن يمسه أحد، تعكس أهمية الالتزام بالدستور باعتباره الإطار الحاكم للعلاقة بين مؤسسات الدولة، والضامن لاستقرارها واستمرار مسيرة البناء والتنمية.

وأضاف أن الدستور يمثل عقدا وطنيا ينظم الحقوق والواجبات، ويحدد اختصاصات مؤسسات الدولة، ويضع القواعد الأساسية التي تقوم عليها الحياة السياسية، مشيرا إلى أن احترام أحكامه والالتزام بما يتضمنه من مبادئ يمثلان ركيزة أساسية لترسيخ دولة المؤسسات والقانون.

وقال إن تأكيد الرئيس السيسي ضرورة عدم العبث بعقول المصريين يحمل رسالة مهمة بشأن أهمية رفع الوعي العام، والتعامل مع المعلومات والأحداث بمسؤولية، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة التي قد تؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.

وأشار النائب أحمد جبيلي، إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تعزيز الوعي الدستوري والسياسي لدى المواطنين، وتوضيح الحقائق المتعلقة بالقضايا الوطنية، بما يدعم قدرة المجتمع على التمييز بين المعلومات الموثوقة والأخبار المضللة، ويعزز المشاركة الإيجابية في الشأن العام.

وشدد على أن الحفاظ على استقرار الدولة مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف المؤسسات الوطنية والمجتمع، والالتزام بالقواعد الدستورية والقانونية، مع استمرار الحوار المسؤول حول القضايا التي تمس حياة المواطنين ومستقبلهم.

وأوضح النائب أحمد جبيلي، أن بناء دولة قوية ومستقرة يرتبط بترسيخ سيادة القانون، واحترام الدستور، وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، لافتا إلى أهمية استمرار الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأكد أن الوعي والالتزام بالدستور يمثلان عنصرين مهمين في حماية استقرار المجتمع، وأن مواجهة التحديات تتطلب التمسك بالمصلحة الوطنية، وتغليب لغة الحوار والمسؤولية، والعمل من أجل مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا لمصر.

أكد النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب، أن الرسائل التي وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية الرابعة والأربعين بعنوان "وطن الأبطال"، بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، تعكس أهمية الحفاظ على أمن مصر واستقرارها، وتعزيز وعي المواطنين بالتحديات الإقليمية والدولية الراهنة، في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة.

وقال إن تأكيد الرئيس دعم مصر لأشقائها في دول الخليج، واستعدادها للقيام بكل ما يلزم لخفض التصعيد، يجسد حرص الدولة المصرية على دعم الجهود الرامية إلى احتواء الأزمات، وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، بما يساهم في الحفاظ على أمن المنطقة واستقرار شعوبها، ويحد من اتساع نطاق الصراعات.

وأشار النائب محمد سليم إلى أن دعوة الرئيس للمصريين إلى تحصين وطنهم ضد المؤامرات ومحاولات التضليل تحمل رسالة مهمة بشأن ضرورة رفع مستوى الوعي الوطني، والتحقق من المعلومات قبل تداولها، وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تستهدف إثارة البلبلة وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.

وأضاف أن تحذير الرئيس السيسي من تكرار سيناريو عام 2011 يبرز خطورة الاضطرابات الداخلية وتداعياتها على استقرار المؤسسات وقدرة الدولة على مواصلة أداء مسؤولياتها، مؤكدا أن الحفاظ على تماسك المجتمع يتطلب تغليب المصلحة الوطنية، وتعزيز ثقافة الحوار والمسؤولية المشتركة.

وأوضح أن تحذير الرئيس من استمرار الحرب النفسية ومحاولات التضليل يؤكد أهمية تكاتف مؤسسات الدولة ووسائل الإعلام والمواطنين لمواجهة الأخبار المضللة، لافتا إلى أن انتصارات أكتوبر ستظل رمزا للتضحية والوحدة الوطنية والإرادة المصرية، ودليلا على قدرة الشعب المصري على تجاوز التحديات بالتكاتف والوعي والعمل من أجل مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا.