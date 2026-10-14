نواب البرلمان: رسائل الرئيس في ذكرى أكتوبر تؤكد أهمية حماية الهوية الوطنية ومواجهة الشائعات

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن الرسائل التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، تبرز أهمية تعزيز الوعي الوطني، والحفاظ على الهوية المصرية، وترسيخ احترام الدستور وسيادة القانون، باعتبارها ركائز أساسية لحماية استقرار الدولة ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة.

وشدد النواب على أن مواجهة الشائعات والمعلومات المضللة مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف مؤسسات الدولة والإعلام والمجتمع، إلى جانب الاستثمار في وعي الشباب وتعزيز قدرتهم على التحقق من المعلومات والتمييز بين الحقائق ومحاولات التضليل، مؤكدين أن استلهام روح انتصارات أكتوبر يجب أن ينعكس في العمل والإنتاج والتكاتف الوطني، بما يدعم استقرار الدولة ويحافظ على مقدراتها ويدفع مسيرة التنمية.

النائب محمد بلتاجي: وعي المواطن خط الدفاع الأول عن الدولة.. وروح أكتوبر نموذج لتجاوز التحديات

أكد النائب محمد بلتاجي، عضو مجلس النواب، أن تعزيز الوعي الوطني أصبح ضرورة ملحة في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة، وما تشهده الساحة من محاولات لنشر الشائعات وتزييف الحقائق والتأثير على وعي المواطنين، مشددًا على أن حماية الدولة المصرية تبدأ من وعي أبنائها وإدراكهم لحجم التحديات التي تواجه الوطن.

وأوضح بلتاجي أن الرسائل التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة تحمل أهمية كبيرة، وتعكس ضرورة الحفاظ على الهوية الوطنية وصون مؤسسات الدولة، والتصدي لمحاولات التشكيك والتضليل التي تستهدف استقرار المجتمع.

وأشار إلى أن الشائعات لم تعد مجرد أخبار مغلوطة، بل أصبحت إحدى أدوات التأثير على المجتمعات وإثارة البلبلة، وهو ما يفرض ضرورة التعامل مع المعلومات بمسؤولية، والتحقق من مصادرها قبل تداولها، وعدم الانسياق وراء الحملات التي تستهدف نشر الإحباط أو تشويه الحقائق.

وأضاف أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب تكاتف مؤسسات الدولة والإعلام والأسرة والمؤسسات التعليمية والثقافية، لنشر المعلومات الصحيحة وترسيخ ثقافة التفكير النقدي، خاصة بين الشباب، باعتبارهم الأكثر تعاملًا مع المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد بلتاجي أن انتصارات أكتوبر ستظل نموذجًا ملهمًا لقدرة المصريين على تجاوز التحديات عندما تتوحد الإرادة الوطنية وتتضافر جهود الشعب والقوات المسلحة، مشيرًا إلى أن استلهام روح أكتوبر يجب أن ينعكس على العمل والإنتاج والمشاركة الإيجابية في بناء الجمهورية الجديدة.

وشدد على أن التطورات الإقليمية تفرض ضرورة رفع مستوى الوعي بالتحديات المحيطة بمصر، والحفاظ على ثوابت الأمن القومي، ودعم الجهود الرامية إلى حماية السيادة المصرية وصون مقدرات الدولة، لافتًا إلى أهمية التضامن العربي وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية لاحتواء الأزمات والحفاظ على أمن المنطقة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الاستثمار في وعي الشباب يمثل استثمارًا في مستقبل الوطن، وأن حماية مصر لا تتحقق بالشعارات وحدها، وإنما بالوعي والعمل والانضباط وتحمل المسؤولية، وتكاتف الجميع من أجل مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا وازدهارًا.

النائبة إليزابيث شاكر: احترام الدستور وسيادة القانون أساس استقرار الدولة وحماية مؤسساتها

ثمنت الدكتورة النائبة إليزابيث شاكر، عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط، رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، خاصة ما يتعلق بأهمية احترام الدستور وترسيخ دعائم دولة المؤسسات والقانون، مؤكدة أن الحفاظ على الثوابت الوطنية يمثل ركيزة أساسية لاستقرار الدولة المصرية.

وأوضحت شاكر أن احترام الدستور يمثل الأساس المنظم للعلاقة بين مؤسسات الدولة والمجتمع، ويضمن الحقوق والواجبات، مشددة على أن الحفاظ على استقرار الوطن يتطلب التمسك بسيادة القانون وتعزيز الوعي بطبيعة التحديات التي تواجه مصر في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.

وأكدت أن حماية الدستور مسؤولية وطنية مشتركة، وأن بناء دولة قوية ومستقرة يبدأ باحترام مؤسساتها الدستورية وترسيخ ثقافة الالتزام بالقانون والحفاظ على المكتسبات الوطنية، مشيرة إلى أن التأكيد على أهمية الدستور يحمل رسالة واضحة بشأن ضرورة صون الإطار الدستوري المنظم للحياة السياسية والمؤسسية في مصر.

وأضافت أن مواجهة الشائعات والمعلومات المضللة تتطلب تعزيز دور الإعلام والمؤسسات التعليمية والثقافية في نشر المعلومات الموثوقة، وتنمية التفكير النقدي لدى المواطنين، بما يسهم في حماية الوعي الجمعي والحفاظ على تماسك المجتمع.

ولفتت شاكر إلى أن الشباب يمثلون ركيزة أساسية في بناء مستقبل الدولة، الأمر الذي يستدعي الاستثمار في وعيهم، وتعزيز معرفتهم بالدستور ومؤسسات الدولة، وتوسيع مشاركتهم الإيجابية في الحياة العامة، بما يرسخ قيم المواطنة والانتماء والمسؤولية الوطنية.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن احترام الدستور وسيادة القانون وترسيخ الوعي الوطني تمثل ركائز رئيسية لاستقرار مصر، مشددة على أن تماسك الجبهة الداخلية وتكامل جهود مؤسسات الدولة والمجتمع يمثلان ضرورة لمواجهة التحديات وحماية مقدرات الوطن ومواصلة مسيرة التنمية.

النائب جرجس لاوندي: حماية الذاكرة الوطنية ومواجهة التضليل ضرورة للحفاظ على تماسك المجتمع

أكد النائب جرجس لاوندي، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية الرابعة والأربعين للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، سلطت الضوء على أهمية الوعي الوطني في حماية الدولة المصرية والحفاظ على تماسك المجتمع في مواجهة التحديات الراهنة.

وأوضح لاوندي أن حديث الرئيس عن ضرورة حماية الذاكرة الوطنية من محاولات التشويه والتضليل يعكس أهمية امتلاك المواطنين القدرة على التمييز بين المعلومات الصحيحة والشائعات، خاصة في ظل الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي، التي أصبحت ساحة لتداول المعلومات والأفكار المختلفة.

وأضاف أن الدرس الأهم من انتصارات أكتوبر يتمثل في قدرة المصريين على تجاوز الصعاب بالإرادة والعمل والتكاتف، مشيرًا إلى أن بناء الدولة والحفاظ على مكتسباتها يتطلبان مواصلة العمل والإنتاج وتعزيز المسؤولية الوطنية لدى جميع فئات المجتمع.

وشدد عضو مجلس النواب على أن حماية استقرار مصر مسؤولية مشتركة لا تقتصر على مؤسسات الدولة، بل تمتد إلى المواطنين والإعلام ومؤسسات التوعية، من خلال نشر الحقائق ومواجهة الشائعات بمعلومات دقيقة وموثوقة، بما يسهم في تعزيز الثقة والوعي بالقضايا الوطنية.

واختتم النائب جرجس لاوندي تصريحاته بالتأكيد على أن استلهام روح أكتوبر يجب أن يتحول إلى عمل جاد في مختلف المجالات، وأن الحفاظ على الوطن واستقراره يظل أولوية تتطلب تضافر الجهود والتمسك بالمصلحة الوطنية.