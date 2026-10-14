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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الحكومة تنفي شائعة تراجع الماشية: الثروة الحيوانية تسجل 8.6 مليون رأس وارتفاع قياسي بإنتاج اللحوم والألبان

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء
كتب محمود مطاوع

أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة ما تم تداوله من مزاعم بشأن انخفاض أعداد رؤوس الماشية في مصر بنسبة تزيد على 50% خلال السنوات الأخيرة.


وفي بيان نشره المركز الإعلامي عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أشار إلى أنه بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أفادت بأن ما تم تداوله في هذا الشأن ادعاءات عارية تمامًا من الصحة، وأرقام وهمية تفتقر إلى أي سند علمي أو إحصائي، وتستهدف تضليل الرأي العام وإثارة البلبلة حول قطاع حيوي واستراتيجي مثل قطاع الثروة الحيوانية.


وأكدت الوزارة أن قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة مستمر في تنفيذ خططه الطموحة لدعم المربين، وزيادة الإنتاجية، وحماية الأمن الغذائي القومي، وفق أسس علمية وموضوعية راسخة.

زيادة في أعداد الثروة الحيوانية في مصر

وفي هذا السياق، أوضحت الوزارة أنه استنادًا إلى أعمال الحصر الميداني الدقيق والمستمر، شهدت أعداد رؤوس الماشية نموًا مطردًا، حيث سجلت نحو 5.5 مليون رأس عام 2014، ثم ارتفعت تدريجيًا لتصل إلى 8.6 مليون رأس، بما يعكس الزيادة في أعداد الثروة الحيوانية في مصر.


وقد انعكس هذا النمو في أعداد رؤوس الماشية على حجم الإنتاج المحلي من اللحوم والألبان، مدعومًا بالتوسع في استخدام السلالات المحسنة وراثيًا وتوفير الرعاية البيطرية المتكاملة؛ حيث ارتفع إجمالي إنتاج اللحوم محليًا إلى 600 ألف طن عام 2025، مقابل 440 ألف طن عام 2014، كما ارتفع الإنتاج المحلي من الألبان الطازجة إلى 7 ملايين طن عام 2025، مقابل 4.5 مليون طن عام 2014.


وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى جهود الدولة في تنمية الثروة الحيوانية وتحقيق الاستدامة في هذا القطاع، من خلال التوسع في توفير السلالات المحسنة وراثيًا، ونشر رؤوس الماشية ذات الإنتاجية العالية من اللحوم والألبان، بما يسهم في تعظيم العائد الاقتصادي للمربين، فضلًا عن تنفيذ المشروع القومي للبتلو، الذي شهد تقديم قروض وتمويلات ميسرة تجاوزت 11.535 مليار جنيه، لتربية وتسمين أكثر من 544 ألف رأس من الماشية، واستفاد منه أكثر من 46 ألف مستفيد من صغار المربين وشباب الخريجين، ضمن قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري.


كما شملت جهود الدولة التوسع في تنظيم القوافل البيطرية المجانية بصورة دورية وشاملة في قرى ومراكز الجمهورية، لتحصين الثروة الحيوانية وحمايتها، إلى جانب إتاحة حزم تمويلية ميسرة وتقديم التسهيلات الائتمانية والمصرفية اللازمة لدعم المربين وصغار المنتجين.


ويهيب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالمواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات والادعاءات التي لا تستند إلى حقائق، مع ضرورة تحري الدقة والرجوع إلى الجهات المعنية للتأكد من صحة المعلومات قبل تداولها، تجنبًا لنشر معلومات غير دقيقة من شأنها إثارة البلبلة وتضليل الرأي العام.

مجلس الوزراء أعداد رؤوس الماشية الثروة الحيوانية والداجنة

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