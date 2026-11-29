دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات المفروضة على كوبا.

وحذّر من تداعياتها على القطاع الصحي، ولا سيما على الأطفال، وذلك عقب زيارة أجراها إلى الدولة.

وقال جيبريسوس: “عدت للتو من كوبا، وأنا أشعر بالحزن لما رأيته”، مشيراً إلى اكتظاظ ممرات المستشفيات بالأطفال، والجهود التي تبذلها الكوادر الطبية رغم الصعوبات.

أكد جيبريسوس على ضرورة عدم تحميل الأطفال تبعات النزاعات السياسية، داعياً واشنطن إلى رفع العقوبات المفروضة على الجزيرة حفاظاً على صحتهم ومستقبلهم.

وخلال زيارته لكوبا الثلاثاء الماضي، أشار جيبريسوس إلى تراجع متوسط العمر المتوقع في كوبا للمرة الأولى منذ بدء تسجيل هذه البيانات عام 1950، من 78.8 عاماً في عام 2020 إلى 74.4 عاماً في عام 2025، لافتاً إلى أن معدل وفيات الأطفال ارتفع بأكثر من الضعف، من نحو أربع وفيات لكل ألف ولادة في عام 2020 إلى 9.9 حالات في عام 2025.

وكان جيبريسوس حذّر في مارس الماضي من أن الوضع الصحي في كوبا مقلق للغاية، مشيراً إلى أن الحصار الأمريكي على إمدادات الوقود وتداعيات أزمة الطاقة يفاقمان الصعوبات التي تواجه القطاع الصحي، ويؤثران في استمرار تقديم الخدمات الطبية ونقص الإمدادات والطاقة اللازمة للمستشفيات.

وفرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطلع العام الجاري، حصاراً نفطياً مشدداً على كوبا كجزء من استراتيجية “الضغط الأقصى”، التي تهدف إلى دفع النظام في هافانا نحو الانهيار أو تقديم تنازلات كبرى.