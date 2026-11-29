شهدت أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري في بنك مصر استقرارًا، مستهل تعاملات اليوم الأحد 29 نوفمبر 2026، دون أي تغيير في أسعار الشراء أو البيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر

بلغ سعر الدرهم الإماراتي 14.90 جنيه للشراء، و14.94 جنيه للبيع، دون تغيير عن التعاملات السابقة.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

سجل الريال السعودي 14.52 جنيه للشراء، و14.62 جنيه للبيع، بنسبة تغير 0%.

سعر الريال القطري اليوم في بنك مصر

وصل سعر الريال القطري إلى 14.19 جنيه للشراء، و15.06 جنيه للبيع، وسط ثبات في الأسعار.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

حافظ الدينار الكويتي، الأعلى قيمة بين العملات العربية، على استقراره عند 173.87 جنيه للشراء، و177.60 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني اليوم في بنك مصر

استقر الدينار البحريني عند 143.17 جنيه للشراء، و145.52 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني اليوم في بنك مصر

سجل الدينار الأردني 76.76 جنيه للشراء، و77.50 جنيه للبيع.

سعر الريال العُماني اليوم في بنك مصر

بلغ الريال العُماني 140.31 جنيه للشراء، و142.52 جنيه للبيع.