استقر سعر العملات العربية مع تعاملات مساء اليوم الجمعة 27-11-2026 على مستوى السوق الرسمية من دون تغيير.

سعر العملات العربية اليوم

وثبت سعر العملات العربية في مواجهة الجنيه بالتزامن مع تعطل العمل في البنوك منذ مساء أمس الخميس وحتى غد السبت .

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي 14.6 جنيه للشراء و14.63 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

بلغ سعر الدينار الكويتي 177.28 جنيه للشراء و177.78 جنيه للبيع

سعر الدرهم الإماراتي

وصل سعر الدرهم الإماراتي 14.91 جنيه للشراء و14.95 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني

بلغ سعر الدينار البحريني 145.26 جنيه للشراء و145.65 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني

وسجل سعر الريال العماني 142.255 جنيه للشراء و142.62 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

بلغ سعر الريال القطري 15.01 جنيه للشراء و15.06 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني

بلغ سعر الدينار الأردني 77.14 جنيه للشراء و77.55 جنيه للبيع.