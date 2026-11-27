محتوى إبـ احي على مواقع التواصل، ووعود بتسهيل أعمال منافية للآداب، ثم طلب تحويلات مالية واختفاء مفاجئ.. بهذه الحيلة سقط زوجان في قبضة الأجهزة الأمنية بالجيزة، بعد اتهامهما باستغلال الصفحات الإلكترونية لاستدراج المتابعين والنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما رصدت أجهزة الأمن نشاطًا مشبوهًا لصفحات يديرها شخص وزوجته، تنشر محتوى إباحيًا بهدف جذب المتابعين والتواصل معهم، وإيهامهم بقدرتهما على تسهيل أعمال منافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

وكشفت التحريات أن المتهمين كانا يحصلان على الصور ومقاطع الفيديو من شبكة الإنترنت، ثم يستخدمانها في استقطاب المتابعين، قبل مطالبتهما بتحويل أموال إليهما، وعقب إتمام التحويل كانا يغلقان هواتفهما ويقطعان التواصل مع الضحايا.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الزوجين بدائرة مركز شرطة كرداسة، وعُثر بحوزتهما على هاتفي محمول، وبفحصهما تبين احتواؤهما على أدلة تدعم نشاطهما محل الاتهام.

وبمواجهتهما، أقرا بإنشاء وإدارة الصفحات ونشر المحتوى المستخدم في استدراج المتابعين وطلب الأموال منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.

أكدت معلومات وتحريات قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنسيقاً وقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص ، وزوجته) بنشر صور ومقاطع فيديو على صفحاتهما بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن مشاهد إباحية فى إطار النصب والاحتيال على متابعيهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة ، وضبط بحوزتهما (هاتفى محمول " بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى") ، وبمواجهتهما اعترفا بإنشائهما وإدارتهما صفحاتهما بمواقع التواصل الاجتماعى ونشر صور ومقاطع فيديو إباحية عليهم قاما بالحصول عليها من شبكة الإنترنت للنصب والاحتيال على المتابعين من خلال التواصل معهم وإيهامهم بقدرتهما على تسهيل الأعمال المنافية للآداب وطلب تحويل مبالغ مالية لهما وعقب ذلك يقوما بغلق هواتفهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.