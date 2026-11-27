أكد المندوب الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أن التوصل إلى تسوية سياسية بشأن قضية الصحراء يتطلب مشاركة الأطراف المعنية، مشددًا على أن أي مسار تفاوضي لا يمكن أن يحقق نتائج مستدامة دون وجود شركاء يتحملون مسؤولياتهم في العملية السياسية.

وقال هلال، في تصريحات لقناة «العربية»، إن معالجة قضية الصحراء تستلزم انخراط الأطراف المعنية في الجهود السياسية، بما يتيح تهيئة الظروف اللازمة للتوصل إلى حل تفاوضي، مؤكدًا أهمية وجود شركاء فاعلين في أي عملية تستهدف تسوية هذا الملف.

وتأتي تصريحات المندوب المغربي في ظل استمرار الخلافات بشأن قضية الصحراء، التي تشكل محورًا للتوتر الدبلوماسي بين المغرب والجزائر، مع تمسك الرباط بمقترح الحكم الذاتي الذي قدمته عام 2007، باعتباره الإطار الذي تقترحه للتوصل إلى تسوية سياسية للنزاع.

وفي هذا السياق، يتمسك المغرب بضرورة مشاركة الأطراف المعنية، وفي مقدمتها الجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو، في المسار الذي ترعاه الأمم المتحدة، للوصول إلى حل سياسي متوافق عليه.

وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد القرار 2797 في 31 أكتوبر 2025، الذي دعا إلى مواصلة العملية السياسية على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي، بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من الأطراف، وفق ما أورده التقرير الأممي بشأن تطورات الملف.

وتعكس تصريحات هلال استمرار التحركات الدبلوماسية المغربية لحشد الدعم لمقترح الحكم الذاتي، بالتوازي مع التأكيد على أن تسوية النزاع تتطلب انخراط الأطراف المعنية في المفاوضات، وعدم الاكتفاء بالمواقف السياسية المعلنة.