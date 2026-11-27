قال الدكتور أحمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية بوزارة التضامن الاجتماعي المصرية، إن الوزارة تتقدم، وزيرةً وقياداتٍ وعاملين، بخالص العزاء إلى الشعب المصري بأكمله في ضحايا الحادث الأليم الذي شهدته البلاد أول أمس.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية روان علي، على قناة القاهرة الإخبارية، أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل حاليًا على حصر المتوفين، تنفيذًا لقرارات النيابة العامة، التي أمرت بجمع عينات الحمض النووي (DNA) من جثامين الضحايا، للتعرف على هوياتهم وتحديد ذويهم.

وأوضح أن حجم التبرعات وصل إلى مستويات كبيرة، عقب دعوة رئيس مجلس الوزراء أمس لرجال الأعمال والبنوك للمساهمة في دعم المتضررين، مشيرًا إلى أن الأرقام المسجلة وصلت إلى مستويات جيدة للغاية.

وأشار إلى وجود توجه لتعويض أصحاب السيارات الذين لم يكن لديهم تأمين على مركباتهم، مؤكدًا أن التعويضات لن تكون بديلًا عن فقدان الأرواح، لكنها تمثل محاولة لتخفيف آلام كل من فقدوا ذويهم.

وأعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، داعيًا الله أن يلهم آباء وأمهات الضحايا وأبناءهم الصبر والسلوان، خاصة الأطفال الذين فقدوا والديهم في هذه المأساة الأليمة.

وفيما يتعلق بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية منذ وقوع الحادث وحتى الآن، أوضح أن وزارة التضامن الاجتماعي تضم الإدارة المركزية للحماية، التي يرأسها، وبها إدارة للإغاثة تتولى التعامل مع الحوادث، لا سيما الحوادث التي تسفر عن أعداد كبيرة من الضحايا.