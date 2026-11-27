صعّد المسؤول الإيراني البارز محمد مخبر لهجته تجاه الولايات المتحدة، على خلفية الحصار العسكري المفروض على الموانئ الإيرانية، مؤكدًا أن طهران لن تسمح باستمرار الحصار، ولن تفتح مضيق هرمز.

وقال مخبر، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام، إن إيران لن تقبل باستمرار الإجراءات الأمريكية المفروضة عليها، مضيفًا: «لن نفتح مضيق هرمز، ولن نسمح باستمرار الحصار».

وفي سياق متصل، نفت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية صحة تغريدة متداولة نُسبت إلى قائد القوات الجوية والفضائية بالحرس الثوري الإيراني، مجيد موسوي، تضمنت تهديدات بتصعيد عسكري ضد ما وصفه بـ«العدو».

وكانت التغريدة المنسوبة إلى موسوي تضمنت تحذيرا من أن «على العدو أن يتوقع عمليات جوية وبحرية»، إلى جانب التأكيد أن «كسر الحصار المفروض على إيران مهمة حاسمة لا هوادة فيها».

ويأتي ذلك وسط تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن، في ظل المواجهة المتعلقة بالحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، والتهديدات المرتبطة بمضيق هرمز، الذي يمثل أحد أهم الممرات البحرية لنقل إمدادات الطاقة عالميا.