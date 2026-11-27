اشتعلت النيران في صهريج محروقات، اليوم الجمعة، إثر انقلابه على الطريق الصحراوي بمنطقة القويرة بمحافظة العقبة جنوبي الأردن، أثناء سيره في الاتجاه المؤدي إلى العاصمة عمّان، دون وقوع إصابات بشرية.

وذكرت وزارة الأشغال العامة والإسكان الأردنية، في بيان، أن الصهريج تعرض للانقلاب ما أدى إلى اشتعال النيران فيه، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات جراء الحادث، وأن الأجهزة المعنية تعاملت معه واتخذت الإجراءات اللازمة.

وأضافت وسائل إعلام أردنية أن الحادث وقع صباح اليوم، فيما أكدت وزارة الأشغال التعامل معه من خلال الجهات المختصة.