تأكد عدم استمرار التونسي محمد وسيم حمدي، مخطط الأحمال، ضمن الجهاز الفني المعاون لسامي قمصان، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ليعود إلى صفوف نادي مسار مجددًا، بعد تعثر استمراره داخل القلعة الحمراء.



وكان الأهلي قد أعلن انضمام وسيم حمدي إلى الجهاز الفني الجديد بقيادة سامي قمصان، عقب رحيل المغربي الحسين عموتة، إلا أن التونسي لم يستمر في مهمته، ليعود إلى فريق مسار الذي بدأ معه الموسم الحالي.

وبحسب تقارير ، عن مصدر داخل نادي مسار، فإن وسيم حمدي مستمر مع الفريق، وظهر بالفعل ضمن الجهاز الفني خلال مواجهة مالية كفر الزيات، التي أقيمت الجمعة ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري المحترفين.

وأوضح المصدر، أن النادي يقدر إمكانيات المعد البدني التونسي، مؤكدًا استمراره ضمن منظومة الفريق خلال الفترة المقبلة.



وفي تصريحات إعلامية، كشف وسيم حمدي أن إدارة الأهلي وسامي قمصان وافقا على انضمامه، لكنه أشار إلى وجود أسباب لم يكشف عنها حالت دون إتمام الأمر، نافيًا أن يكون نقص الخبرة سببًا في عدم استمراره.

ويمتلك وسيم حمدي خبرات سابقة في الكرة المصرية، بعدما عمل مع نادي الجونة عام 2020، كما خاض تجارب مع أندية عربية، من بينها الترجي الجرجيسي التونسي والسيب العماني والحسين إربد الأردني.