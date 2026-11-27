كشف مصدر مقرب من محمد فتح الله «كماتشو»، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، عن رغبة اللاعب في خوض تجربة الاحتراف الخارجي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، والمقرر انطلاقها في يناير المقبل، بعد تلقيه عرضًا من أحد الأندية التركية.

كماتشو يطالب إدارة الطلائع بالموافقة على العرض التركي

وقال المصدر، في تصريحات خاصة، إن محمد فتح الله كماتشو طلب من إدارة نادي طلائع الجيش الموافقة على خوض تجربة احترافية جديدة خارج الدوري المصري، مؤكدًا رغبته في الانتقال إلى الدوري التركي خلال الميركاتو الشتوي المقبل، بعدما تلقى اهتمامًا من أحد أندية الدرجة الثانية في تركيا عن طريق حسام عبدالله وكيل اللاعبين أمس الخميس بشكل رسمي.

وأضاف المصدر أن النادي التركي أبدى اهتمامًا جادًا بالتعاقد مع اللاعب، وقام بإرسال عرض رسمي إلى إدارة طلائع الجيش للاستفسار عن المقابل المادي المطلوب للموافقة على بيع اللاعب، والتعرف على الشروط المالية التي حددها النادي من أجل إتمام الصفقة خلال يناير المقبل.

وأوضح أن العرض المقدم من النادي التركي يمثل خطوة أولى نحو حسم مستقبل اللاعب، حيث ينتظر الطرف المهتم الحصول على رد إدارة طلائع الجيش بشأن القيمة المالية المطلوبة، تمهيدًا للدخول في مفاوضات رسمية لحسم تفاصيل انتقال كماتشو إلى صفوفه.

وأشار المصدر إلى أن اللاعب يرحب بشدة بخطوة الاحتراف في الدوري التركي، ويرى أنها فرصة مهمة لخوض تحدٍ جديد في مسيرته الكروية، واكتساب المزيد من الخبرات من خلال الاحتكاك بالكرة الأوروبية، خاصة مع وجود اهتمام حقيقي من النادي التركي بالحصول على خدماته.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تطورات جديدة في ملف احتراف محمد فتح الله كماتشو، في انتظار موقف إدارة طلائع الجيش من العرض الرسمي، والمقابل المالي الذي ستطلبه للموافقة على رحيل اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وسط رغبة اللاعب في حسم مستقبله وخوض التجربة الاحترافية المنتظرة.