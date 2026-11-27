تترقب الأسر المصرية حلول الشهر الكريم للاستعداد للصيام وتجهيز مستلزمات رمضان، إلى جانب متابعة إمساكية الشهر التي توضح مواعيد السحور والإمساك وأذان الفجر والمغرب طوال أيام الصيام.

ويحمل الشهر الفضيل بين أيامه أجواء من العبادات والخير والبركة، ومع بدء العد التنازلي لخير أيام العام، يتساءل الكثير عن موعد أول أيام رمضان 2027 وعدد الأيام المتبقية على حلوله.



موعد استطلاع رؤية هلال رمضان 2027

من المقرر أن تعلن دار الإفتاء المصرية، عن موعد حلول أول أيام شهر رمضان 2027 في مصر بعد استطلاع الهلال في آخر أيام شهر شعبان لعام 1448 هجريًا، وذلك يوم الأحد الموافق 7 فبراير 2027، حيث يتم تحديد ما إذا كان شهر شعبان كاملاً أم لا، وفقًا لنتائج رؤية الهلال.

استطلاع رؤية هلال رمضان

موعد شهر رمضان 2027

وفقا للحسابات الفلكية، يبدأ شهر رمضان المبارك لعام 1448 هجريا الموافق 2027 ميلادي، يوم الإثنين الموافق 8 فبراير 2027.

شهر رمضان

ويكون عيد الفطر فلكيا لعام 2027 الأربعاء 10 مارس، ولكن يظل الموعد الرسمي مرتبطًا بتحديد نهاية شهر رمضان وفق رؤية الهلال والإعلان الصادر عن الجهات المختصة.



كم يوما يتبقى على شهر رمضان 2027؟

يفصلنا عن بداية شهر رمضان المبارك 1448 هجريا، نحو 72 يومًا، مع استمرار العد التنازلي لاستقبال الشهر الكريم، الذي يُعد أهم الشهور العربية والإسلامية، حيث تُفرض فيه فريضة الصيام، وفيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، وفيه أنزل القرآن الكريم.



التقويم الهجري

يعتمد نظام التقويم الهجري على الشهر القمري الذى يتمثل بالمدة الزمنية التي يستغرقها القمر في دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هي « 1 المحرم - 2 صفر - 3 ربيع الأول - 4 ربيع الآخر - 5 جمادي الأول - 6 جمادي الآخر - 7 رجب - 8 شعبان - 9 رمضان - 10 شوال - 11 ذي القعدة - 12 ذي الحجة».

التقويم الهجري

والتقويم الهجري أو القمري أو الإسلامي هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، وأنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة في 12 ربیع الأول «24 سبتمبر عام 622م» مرجعاً لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجري.



الأعمال المستحبة في شهر رمضان

يوجد الكثير من الأعمال المستحبة في شهر رمضان، أبرزها:

- المحافظة على الصلوات المفروضة.

الأعمال المستحبة

- أداء النوافل.

- قراءة القرآن الكريم وتدبر آياته.

- الإكثار من الذكر والدعاء والاستغفار.

- الصدقة وإطعام الطعام ومساعدة المحتاجين.

- بر الوالدين وصلة الرحم.

موعد عيد الفطر 2027

أوضحت الحسابات الفلكية، أن موعد عيد الفطر 2027، سيكون يوم الأربعاء 10 مارس 2027، مع التأكيد على أن الموعد الرسمي لبداية رمضان 2027 ونهايته يتم تحديده وفق رؤية هلال الشهر الكريم والإعلان الرسمي للجهات المختصة.