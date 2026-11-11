موعد شهر رمضان 2027 في مصر.. كم عدد ساعات الصيام؟

مع اقتراب شهر رمضان المبارك2027 ، يزداد اهتمام المواطنين بمعرفة موعد بداية الشهر الكريم، وعدد ساعات الصيام المتوقعة، وموعد استطلاع هلال رمضان، بالإضافة إلى موعد عيد الفطر المبارك، استعدادًا للشهر الذي ينتظره المسلمون كل عام.

وتشير الحسابات الفلكية إلى أن شهر رمضان لعام 1448 هجريًا سيحل خلال شهر فبراير 2027، على أن يتم تحديد الموعد الرسمي لبداية الصيام وفقًا للرؤية الشرعية للهلال التي تعلنها دار الإفتاء المصرية.

موعد شهر رمضان 2027 فلكيًا

وفقًا للحسابات الفلكية، من المتوقع أن تكون غرة شهر رمضان 1448 هجريًا يوم الإثنين 8 فبراير 2027، الموافق الأول من شهر رمضان.

وتشير الحسابات إلى أن هلال شهر رمضان سيولد يوم السبت 6 فبراير 2027، في تمام الساعة 5:47 مساءً بتوقيت القاهرة، على أن يكون يوم الأحد 7 فبراير المتمم لشهر شعبان، ويبدأ الصيام يوم الإثنين 8 فبراير، وفق التوقعات الفلكية.

موعد استطلاع هلال رمضان 2027

تستعد دار الإفتاء المصرية لاستطلاع هلال شهر رمضان مساء يوم الأحد 7 فبراير 2027، الموافق 29 شعبان 1448 هجريًا.

وتتم عملية استطلاع الهلال من خلال اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في عدد من محافظات الجمهورية، والتي تضم متخصصين في العلوم الشرعية والفلكية، للتحقق من ثبوت رؤية الهلال.

وبعد انتهاء أعمال الرصد، تعلن دار الإفتاء المصرية نتيجة استطلاع الهلال في بيان رسمي، يتضمن تحديد أول أيام شهر رمضان المبارك.

عدد ساعات الصيام في رمضان 2027

من المتوقع أن تتراوح ساعات الصيام خلال شهر رمضان 2027 في محافظة الجيزة بين 12 ساعة و25 دقيقة في بداية الشهر، ونحو 13 ساعة و12 دقيقة في نهايته.

ومن المتوقع أن تكون مواقيت أول أيام الصيام كالتالي:

موعد أذان الفجر: الساعة 5:13 صباحًا.

موعد أذان المغرب: الساعة 5:38 مساءً.

عدد ساعات الصيام: 12 ساعة و25 دقيقة.

وتزداد ساعات الصيام تدريجيًا مع تقدم أيام الشهر الكريم، نتيجة التغير التدريجي في مواعيد شروق الشمس وغروبها، مع اختلاف عدد ساعات الصيام من محافظة إلى أخرى وفقًا للموقع الجغرافي.

موعد عيد الفطر 2027

تشير التقديرات الفلكية إلى أن عيد الفطر المبارك لعام 1448 هجريًا من المتوقع أن يحل يوم الثلاثاء 9 مارس 2027، وذلك في حالة اكتمال شهر رمضان 29 يومًا.

ومن المقرر استطلاع هلال شهر شوال مساء الإثنين 8 مارس 2027، لتحديد الموعد الرسمي لعيد الفطر.

وفي حالة ثبوت رؤية الهلال يكون الثلاثاء 9 مارس أول أيام عيد الفطر، أما إذا تعذرت رؤيته فيكون شهر رمضان 30 يومًا، ويوافق العيد الأربعاء 10 مارس 2027.

موعد إجازة عيد الفطر 2027

من المتوقع أن تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك مع أول أيام العيد في مارس 2027، على أن تعلن الحكومة موعد الإجازة الرسمية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام والخاص من خلال قرار رسمي قبل حلول المناسبة.

كيف يتم تحديد بداية شهر رمضان؟

تعتمد دار الإفتاء المصرية على الرؤية الشرعية للهلال، من خلال لجان متخصصة تضم علماء شرعيين وفلكيين، بالتعاون مع الجهات العلمية المختصة.

وتساعد الحسابات الفلكية في تحديد موعد ولادة الهلال وإمكانية رؤيته، بينما يظل الإعلان الرسمي عن بداية الشهر الكريم مرتبطًا بنتيجة استطلاع الهلال وفق الضوابط الشرعية المعتمدة.