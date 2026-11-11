قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيهان الشماشرجي عروسة.. أول صور مع عريسها مدير التصوير إبراهيم نجاري
الدفاع المدني بغزة: كل ساعة تمر تهدد حياة الأطفال والنساء وكبار السن
حاكم ولاية كاليفورنيا يصدر قرارا بإعفاء جميع المحكوم عليهم بالإعدام
تخطى حسام حسن.. الهداف التاريخي لـ مالاوي: قادرون على إيقاف صلاح ومرموش| حوار
العاصفة تشارلز تضرب البرتغال.. إلغاء أكثر من 200 رحلة جوية وإغلاق مئات المتاجر والمدارس
الضحكة والحماس.. محمد صلاح ينشر صوره من التدريب الأول له تحت قيادة علي ماهر
البنك الدولي: الاقتصادات النامية تواجه فجوة تصل إلى 800 مليون وظيفة خلال 15 عاماً
الكرملين: لا توجد خطط في الوقت الحالي لإجراء محادثة هاتفية بين بوتين وترامب
مؤمن سليمان مديراً فيناً لـ سيراميكا كليوباترا خلفاً لـ على ماهر
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات المستهدفة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين
إطلاق التوصيات الختامية لمؤتمر تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا
التسجيل يبدأ اليوم.. كل ما تريد معرفته عن مبادرة «بيتك في مصر»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد شهر رمضان 2027 في مصر.. كم عدد ساعات الصيام؟

موعد شهر رمضان2027
موعد شهر رمضان2027
رشا عوني

مع اقتراب شهر رمضان المبارك2027، يزداد اهتمام المواطنين بمعرفة موعد بداية الشهر الكريم، وعدد ساعات الصيام المتوقعة، وموعد استطلاع هلال رمضان، بالإضافة إلى موعد عيد الفطر المبارك، استعدادًا للشهر الذي ينتظره المسلمون كل عام.

وتشير الحسابات الفلكية إلى أن شهر رمضان لعام 1448 هجريًا سيحل خلال شهر فبراير 2027، على أن يتم تحديد الموعد الرسمي لبداية الصيام وفقًا للرؤية الشرعية للهلال التي تعلنها دار الإفتاء المصرية.

فاضل 150 يوما.. موعد شهر رمضان 2027 وأول أيام عيد الفطر فلكيا - اليوم السابع

موعد شهر رمضان 2027 فلكيًا

وفقًا للحسابات الفلكية، من المتوقع أن تكون غرة شهر رمضان 1448 هجريًا يوم الإثنين 8 فبراير 2027، الموافق الأول من شهر رمضان.

وتشير الحسابات إلى أن هلال شهر رمضان سيولد يوم السبت 6 فبراير 2027، في تمام الساعة 5:47 مساءً بتوقيت القاهرة، على أن يكون يوم الأحد 7 فبراير المتمم لشهر شعبان، ويبدأ الصيام يوم الإثنين 8 فبراير، وفق التوقعات الفلكية.

موعد استطلاع هلال رمضان 2027

تستعد دار الإفتاء المصرية لاستطلاع هلال شهر رمضان مساء يوم الأحد 7 فبراير 2027، الموافق 29 شعبان 1448 هجريًا.

وتتم عملية استطلاع الهلال من خلال اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في عدد من محافظات الجمهورية، والتي تضم متخصصين في العلوم الشرعية والفلكية، للتحقق من ثبوت رؤية الهلال.

وبعد انتهاء أعمال الرصد، تعلن دار الإفتاء المصرية نتيجة استطلاع الهلال في بيان رسمي، يتضمن تحديد أول أيام شهر رمضان المبارك.

يتبقى 111 يومًا

عدد ساعات الصيام في رمضان 2027

 

من المتوقع أن تتراوح ساعات الصيام خلال شهر رمضان 2027 في محافظة الجيزة بين 12 ساعة و25 دقيقة في بداية الشهر، ونحو 13 ساعة و12 دقيقة في نهايته.

ومن المتوقع أن تكون مواقيت أول أيام الصيام كالتالي:

موعد أذان الفجر: الساعة 5:13 صباحًا.

موعد أذان المغرب: الساعة 5:38 مساءً.

عدد ساعات الصيام: 12 ساعة و25 دقيقة.

وتزداد ساعات الصيام تدريجيًا مع تقدم أيام الشهر الكريم، نتيجة التغير التدريجي في مواعيد شروق الشمس وغروبها، مع اختلاف عدد ساعات الصيام من محافظة إلى أخرى وفقًا للموقع الجغرافي.

موعد عيد الفطر 2027

تشير التقديرات الفلكية إلى أن عيد الفطر المبارك لعام 1448 هجريًا من المتوقع أن يحل يوم الثلاثاء 9 مارس 2027، وذلك في حالة اكتمال شهر رمضان 29 يومًا.

ومن المقرر استطلاع هلال شهر شوال مساء الإثنين 8 مارس 2027، لتحديد الموعد الرسمي لعيد الفطر.

وفي حالة ثبوت رؤية الهلال يكون الثلاثاء 9 مارس أول أيام عيد الفطر، أما إذا تعذرت رؤيته فيكون شهر رمضان 30 يومًا، ويوافق العيد الأربعاء 10 مارس 2027.

صحيفة الأسبوع المصرية | باقي 139 يوماً.. موعد قدوم شهر رمضان 2027

موعد إجازة عيد الفطر 2027

من المتوقع أن تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك مع أول أيام العيد في مارس 2027، على أن تعلن الحكومة موعد الإجازة الرسمية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام والخاص من خلال قرار رسمي قبل حلول المناسبة.

كيف يتم تحديد بداية شهر رمضان؟

تعتمد دار الإفتاء المصرية على الرؤية الشرعية للهلال، من خلال لجان متخصصة تضم علماء شرعيين وفلكيين، بالتعاون مع الجهات العلمية المختصة.

وتساعد الحسابات الفلكية في تحديد موعد ولادة الهلال وإمكانية رؤيته، بينما يظل الإعلان الرسمي عن بداية الشهر الكريم مرتبطًا بنتيجة استطلاع الهلال وفق الضوابط الشرعية المعتمدة.

 

شهر رمضان رمضان2027 موعد رمضان2027 موعد اول يوم رمضان2027 موعد عيد الفطر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام يسجل 7023 جنيها.. مفاجأة في سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء في مصر

وزير التربية والتعليم

الأوراق المطلوبة لـ استمارة امتحانات 2 بكالوريا .. تنبيه عاجل الآن

الكهرباء

خفض الكهرباء 20% والوقود 30%.. الحكومة تعلن خطة ترشيد الإنفاق وتكشف مصير المشروعات القومية

أمطار

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس.. ومفاجأة بشأن طقس الغد

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 11 نوفمبر

عبد الواحد السيد

عبد الواحد السيد يكشف السبب الحقيقي وراء رحيل حسام حسن عن منتخب مصر

منتخب مصر

موعد مباراتي منتخب مصر ومالاوي في تصفيات أمم أفريقيا 2027

الزمالك

لاعبو الزمالك يطالبون بمقدم العقود.. ومفاجأة بشأن جون إدوارد ومحمد شحاتة

ترشيحاتنا

ضمن فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الدولي «تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا» جلسة عمل تناقش بناء وعي الأسرة

فعاليات المؤتمر الدولي.. «تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا» جلسة عمل تناقش بناء وعي الأسرة

مخرجات منتدى مصر..

ضمن مخرجات منتدى مصر.. "البحث العلمي" تطلق مبادرة "إقليم" لمواجهة 8 تحديات تنموية في 5 أقاليم

ضمن فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الدولي «تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا»

مؤتمر تمكين المرأة يناقش الحماية الاجتماعية للحفاظ على الأسرة في يومه الثاني

بالصور

جيهان الشماشرجي عروسة.. أول صور مع عريسها مدير التصوير إبراهيم نجاري

جيهان الشماشرجي
جيهان الشماشرجي
جيهان الشماشرجي

رجيم بدون حرمان.. يجعل جسمك مكينة حرق ويساعد على خسارة الوزن

رجيم
رجيم
رجيم

هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء ملكية.. فستان منفوش بتصميم غير تقليدي

هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء ملكية.. فستان منفوش بتصميم غير تقليدي
هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء ملكية.. فستان منفوش بتصميم غير تقليدي
هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء ملكية.. فستان منفوش بتصميم غير تقليدي

رجيم البحر المتوسط لمدة أسبوع.. جدول وجبات يساعد على خسارة الوزن

رجيم البحر المتوسط
رجيم البحر المتوسط
رجيم البحر المتوسط

فيديو

وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة لإحدى القواعد الجوية

وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة لإحدى القواعد الجوية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد