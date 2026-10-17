موعد رمضان 2027 في مصر.. رؤية الهلال وأول أيام الصيام

يترقب المسلمون في مصر والوطن العربي موعد شهر رمضان 2027، وسط اهتمام بمعرفة عدد الأيام المتبقية على بداية الشهر الكريم، وموعد استطلاع هلال رمضان 1448 هجريًا، وتاريخ أول أيام الصيام وفقًا للحسابات الفلكية، إلى جانب موعد عيد الفطر 2027.

ووفقًا للحسابات الفلكية الواردة، من المتوقع أن يوافق أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1448 هجريًا يوم الإثنين 8 فبراير 2027، بينما يُنتظر استطلاع هلال الشهر في مصر يوم الأحد 7 فبراير 2027، على أن يتحدد الموعد الرسمي لبداية الشهر الكريم وفقًا لنتائج الرؤية الشرعية التي تعلنها دار الإفتاء المصرية.

ويفصلنا عن بداية شهر رمضان 2027 نحو 113 يومًا، وفقًا للعدد الوارد في البيانات محل العرض، فيما تشير الحسابات الفلكية إلى أن عيد الفطر سيوافق يوم الأربعاء 10 مارس 2027، مع بقاء الإعلان الرسمي مرتبطًا برؤية الهلال والجهات المختصة.

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باقي كام يوم على شهر رمضان 2027؟

يتبقى نحو 113 يومًا على بداية شهر رمضان المبارك لعام 1448 هجريًا، وفقًا للمعلومات الواردة، ويترقب المسلمون في مصر والدول العربية حلول الشهر الكريم للاستعداد للصيام والعبادات، وتنظيم أوقاتهم خلال أيامه، مع متابعة المواعيد المعلنة فلكيًا والبيانات الرسمية الخاصة باستطلاع الهلال.

ويحظى موعد رمضان باهتمام واسع كل عام، نظرًا إلى مكانة الشهر لدى المسلمين، إذ يحرص كثيرون خلاله على الصيام والصلاة وقراءة القرآن الكريم والإكثار من الذكر والدعاء والاستغفار، إلى جانب الاستعداد المبكر للالتزامات الأسرية والاجتماعية المرتبطة بالشهر الكريم.

متى موعد أول أيام رمضان 2027 فلكيًا؟

تشير الحسابات الفلكية الواردة إلى أن أول أيام شهر رمضان لعام 1448 هجريًا سيوافق يوم الإثنين 8 فبراير 2027، ويُعد هذا التاريخ موعدًا متوقعًا وفق الحسابات الفلكية، وليس إعلانًا رسميًا نهائيًا لبداية الصيام في مصر.

ويرتبط تحديد بداية الشهر الهجري برؤية الهلال، ولذلك يظل الموعد الرسمي لشهر رمضان 2027 مرتبطًا بما تسفر عنه الرؤية الشرعية والإعلان الصادر عن الجهات المختصة، وهو ما يستدعي التمييز بين التاريخ المتوقع فلكيًا والتاريخ الذي يُعتمد رسميًا.

متى موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2027 في مصر؟

من المنتظر أن تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان 1448 هجريًا يوم الأحد 7 فبراير 2027، وفقًا للمعلومات الواردة، وذلك لتحديد بداية الشهر الكريم بناءً على نتائج الرؤية الشرعية.

وتأتي عملية استطلاع الهلال في نهاية شهر شعبان، إذ تساعد نتائج الرؤية على تحديد ما إذا كان الشهر قد اكتمل ثلاثين يومًا أم انتهى بعد تسعة وعشرين يومًا، وفقًا للضوابط المعتمدة لتحديد بدايات الأشهر الهجرية.

ويترقب المسلمون إعلان دار الإفتاء المصرية لمعرفة الموعد الرسمي لأول أيام الصيام، إذ لا يُحسم موعد بداية رمضان في مصر اعتمادًا على التوقعات الفلكية وحدها، بل وفقًا لنتائج الرؤية الشرعية والإعلان الرسمي.

هل يبدأ شهر رمضان 2027 يوم الإثنين 8 فبراير؟

تشير الحسابات الفلكية إلى أن يوم الإثنين 8 فبراير 2027 سيوافق أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1448 هجريًا، لكن هذا الموعد يظل متوقعًا إلى حين إعلان النتيجة الرسمية لاستطلاع الهلال.

ويعكس الفرق بين الحسابات الفلكية والرؤية الشرعية أهمية متابعة البيانات الصادرة عن الجهات المختصة، إذ تساعد الحسابات على توقع مواعيد الشهور الهجرية، بينما يُعلن الموعد الرسمي لبداية رمضان في مصر بعد استطلاع الهلال وفق الإجراءات المعتمدة.

متى موعد عيد الفطر 2027 فلكيًا؟

تشير الحسابات الفلكية الواردة إلى أن عيد الفطر لعام 2027 سيوافق يوم الأربعاء 10 مارس 2027، وذلك في نهاية شهر رمضان لعام 1448 هجريًا، وفقًا للتاريخ المذكور في البيانات محل العرض.

ومع ذلك، يظل الموعد الرسمي لعيد الفطر مرتبطًا بتحديد نهاية شهر رمضان وفق رؤية الهلال والإعلان الصادر عن الجهات المختصة، ولذلك ينبغي التعامل مع التاريخ الفلكي باعتباره موعدًا متوقعًا إلى حين صدور الإعلان الرسمي.

ويحرص كثيرون على متابعة موعد عيد الفطر مبكرًا للتخطيط للإجازات والزيارات العائلية والاستعدادات المرتبطة بالعيد، لكن تحديد الموعد المعتمد يظل مرتبطًا بالإعلان الرسمي عن نهاية الشهر الكريم.

لماذا يختلف موعد بداية شهر رمضان من عام إلى آخر؟

يعتمد التقويم الهجري على الأشهر القمرية، التي ترتبط بدورة القمر، ولذلك تتحرك مواعيد المناسبات الإسلامية بالنسبة إلى التقويم الميلادي من عام إلى آخر، ويشمل ذلك شهر رمضان وعيدي الفطر والأضحى.

ويستمر الشهر القمري تسعة وعشرين أو ثلاثين يومًا، وفقًا لما يحدده رصد الهلال والضوابط المتبعة لتحديد بدايات الأشهر الهجرية، وهو ما يفسر أهمية استطلاع الهلال عند تحديد بداية شهر رمضان ونهايته.

وتساعد الحسابات الفلكية على توقع مواعيد المناسبات الهجرية قبل حلولها، بينما تظل متابعة الإعلانات الرسمية ضرورية لمعرفة المواعيد المعتمدة في مصر.

ما ترتيب شهر رمضان في التقويم الهجري؟

يأتي شهر رمضان في المرتبة التاسعة ضمن ترتيب الأشهر الهجرية، ويسبقه شهر شعبان، بينما يأتي بعده شهر شوال، الذي يبدأ فيه شهر عيد الفطر وفقًا للتقويم الهجري.

ويضم التقويم الهجري اثني عشر شهرًا، هي: المحرم، وصفر، وربيع الأول، وربيع الآخر، وجمادى الأولى، وجمادى الآخرة، ورجب، وشعبان، ورمضان، وشوال، وذو القعدة، وذو الحجة.

ويُعرف التقويم الهجري أيضًا بالتقويم القمري أو الإسلامي، لاعتماده على دورة القمر في تحديد الأشهر، وتتخذه بعض البلدان العربية، ومنها السعودية، تقويمًا رسميًا للدولة.

متى بدأ استخدام التقويم الهجري؟

يرتبط إنشاء التقويم الهجري بالخليفة عمر بن الخطاب، الذي جعل هجرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة مرجعًا لبداية التأريخ الهجري، وأصبحت الهجرة أساسًا لتسمية هذا التقويم.

وتذكر المعلومات الواردة أن الهجرة كانت في 12 ربيع الأول، الموافق 24 سبتمبر عام 622م، وهو التاريخ المذكور في البيانات محل العرض بوصفه مرجعًا لبداية السنة الهجرية.

ويعتمد التقويم الهجري على الأشهر القمرية في تحديد التواريخ والمناسبات الإسلامية، ولذلك يمثل أداة أساسية لمعرفة مواعيد شهر رمضان والأعياد وغيرها من المناسبات الدينية.

كيف يستعد المسلمون لاستقبال رمضان 2027؟

يبدأ الاستعداد لشهر رمضان لدى كثير من المسلمين قبل حلوله بوقت كافٍ، من خلال تنظيم أوقات العبادة، والاستعداد للصيام، ووضع خطط لقراءة القرآن الكريم والإكثار من الصلاة والذكر والدعاء والاستغفار.

كما تساعد معرفة الموعد المتوقع لبداية الشهر الكريم على تنظيم الالتزامات الأسرية والاجتماعية، مع ضرورة متابعة الإعلان الرسمي عن استطلاع الهلال للتأكد من موعد أول أيام الصيام.

وفي ظل ترقب رمضان 2027، تظل المواعيد الفلكية وسيلة للتخطيط المبكر، بينما يبقى إعلان دار الإفتاء المصرية بشأن رؤية الهلال المرجع الرسمي لمعرفة بداية الشهر الكريم في مصر.