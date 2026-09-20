قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لا سفر دون عقد موثق.. روشتة برلمانية لضبط سوق إلحاق العمالة بالخارج
الدعم النقدي في 2027.. شعبة المخابز تكشف أسعار الخبز السياحي والفينو
طائرة مفخخة كادت تفجر كارثة في ألمانيا.. تحقيقات تكشف خيوط عملية مرتبطة بروسيا والكرملين ينفي
إحالة الخفير المتهم بإنهاء حياة مدير مدرسة في المعادي للجنايات
دخان كثيف يغطي موسكو.. زيلينسكي: استهدفنا منشآت نفطية بمليارات الدولارات
بسبب حمولة زائدة.. القبض على سائق سيارة نقل بالقليوبية
واصل الصعود.. ارتفاع جماعي لـ أسعار الدولار اليوم الأحد بمنتصف التعاملات
شوبير: الزمالك رفض بيع زيزو خوفًا من الجماهير.. وقرر عدم تكرار الخطأ مع بيزيرا
الضفة تشتعل.. الاحتلال يقتحم المغير لليوم الثاني ويعتقل أكثر من 40 فلسطينياً
تقرير إسرائيلي يرسم سيناريو سقوط إيران: 5 سنوات من الفوضى وحروب داخلية تهدد المنطقة
الأوقاف تتيح مختصر الشمائل المحمدية على منصتها الرقمية بـ20 لغة عالمية
7.5 مليون خدمة طبية وعلاجية .. الرعاية الصحية تستعرض إنجازات التأمين الصحي الشامل بالسويس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

موعد رمضان 2027 في مصر.. متى يبدأ الصيام وموعد استطلاع الهلال؟

موعد رمضان 2027 في مصر.. متى يبدأ الصيام وموعد استطلاع الهلال؟
موعد رمضان 2027 في مصر.. متى يبدأ الصيام وموعد استطلاع الهلال؟
ولاء عادل

يترقب المسلمون في مصر موعد حلول شهر رمضان 2027، مع بدء عمليات البحث عن أول أيام الصيام وفق الحسابات الفلكية، وموعد استطلاع هلال الشهر الكريم والإعلان الرسمي عن بداية رمضان لعام 1448 هجريًا.

وتشير الحسابات الفلكية الحالية إلى أن غرة رمضان 1448 هجريًا ستوافق يوم الإثنين 8 فبراير 2027، ليكون هذا التاريخ هو الموعد المتوقع لبداية الصيام في مصر، بينما يظل إعلان بداية الشهر رسميًا مرتبطًا بنتيجة رؤية الهلال.

متى يبدأ رمضان 2027 في مصر؟

بحسب الحسابات الفلكية، من المتوقع أن يكون أول أيام شهر رمضان 2027 في مصر يوم الإثنين 8 فبراير، الموافق غرة رمضان لعام 1448 هجريًا.

ويحدد علم الفلك مواعيد بدايات الشهور الهجرية من خلال الحسابات المتعلقة بحركة القمر وولادة الهلال، إلا أن الموعد الرسمي لبداية رمضان في مصر يرتبط بإعلان نتيجة استطلاع الهلال.

ومن المتوقع أن يحل شهر رمضان المقبل خلال شهر فبراير، ليأتي في فصل الشتاء وفق التقويم الميلادي.

موعد ولادة هلال رمضان 1448

تشير الحسابات الفلكية إلى حدوث الاقتران المركزي يوم السبت 6 فبراير 2027، حيث يولد هلال شهر رمضان في تمام الساعة 5:47 مساءً بتوقيت القاهرة.

وبناءً على هذه الحسابات، يكون يوم الأحد 7 فبراير هو المتمم لشهر شعبان، على أن تبدأ غرة رمضان يوم الإثنين 8 فبراير، وفق الموعد الفلكي المتوقع.

ولا يعني حدوث الاقتران وحده ثبوت دخول الشهر، إذ تظل رؤية الهلال والإعلان الرسمي عن نتيجة الرؤية الشرعية هما الأساس في تحديد بداية رمضان في مصر.

متى يتم استطلاع هلال رمضان 2027؟

من المقرر تحري هلال رمضان مساء يوم الأحد 7 فبراير 2027، حيث يتم استطلاع الهلال وإعلان نتيجة الرؤية الشرعية.

وتعلن دار الإفتاء المصرية نتيجة استطلاع الهلال، وبناءً عليها يتم حسم موعد بداية شهر رمضان رسميًا في مصر.

وبالتالي، فإن 8 فبراير يظل في الوقت الحالي الموعد الفلكي المتوقع، بينما لا يُعد موعدًا رسميًا نهائيًا إلا بعد إعلان نتيجة الرؤية الشرعية.

كم يومًا متبقيًا على رمضان 2027؟

وبحسب تاريخ اليوم 20 سبتمبر 2026، يتبقى نحو 141 يومًا على الموعد الفلكي المتوقع لبداية شهر رمضان 2027، والمقرر أن يوافق يوم الإثنين 8 فبراير 2027.

ويأتي حساب المدة المتبقية مع تزايد اهتمام المواطنين بمعرفة موعد الشهر الكريم والاستعداد له، خاصة مع اقتراب بداية العام الهجري الجديد ودخول رمضان ضمن أشهر الشتاء.

رمضان 2027 في فصل الشتاء

وفق الحسابات الحالية، يحل شهر رمضان لعام 1448 هجريًا خلال فصل الشتاء، إذ يُتوقع أن تبدأ غرة الشهر في 8 فبراير 2027.

ويرجع انتقال رمضان بين فصول السنة إلى اختلاف طول السنة الهجرية، التي تعتمد على الدورة القمرية، عن السنة الميلادية، وهو ما يجعل موعد الشهر الكريم يتقدم في التقويم الميلادي بنحو 10 إلى 11 يومًا تقريبًا كل عام.

وبمرور السنوات، ينتقل رمضان من فصل إلى آخر، ولذلك لا يرتبط موعده بفصل ميلادي ثابت.

هل رمضان 2027 سيكون 29 أم 30 يومًا؟

لا يمكن تحديد عدد أيام رمضان 2027 بشكل نهائي قبل استطلاع هلال شهر شوال، إذ يمكن أن يكون الشهر الهجري 29 يومًا أو 30 يومًا.

ويتم تحديد نهاية شهر رمضان وبداية شوال وفق نتيجة تحري الهلال، وبناءً عليها يتحدد موعد عيد الفطر المبارك.

هل 8 فبراير 2027 هو الموعد النهائي لرمضان؟

يمثل يوم الإثنين 8 فبراير 2027 الموعد المتوقع فلكيًا لبداية شهر رمضان في مصر، وفق الحسابات الحالية.

لكن هذا التاريخ لا يمثل إعلانًا نهائيًا لبداية الشهر، إذ يتم حسم الموعد رسميًا بعد استطلاع هلال رمضان مساء الأحد 7 فبراير 2027، وإعلان دار الإفتاء المصرية نتيجة الرؤية الشرعية.

وبذلك، يظل 8 فبراير 2027 هو الموعد الفلكي المتوقع لأول أيام رمضان في مصر، إلى أن يصدر الإعلان الرسمي بشأن بداية الشهر الكريم.

رمضان 2027 موعد رمضان 2027 موعد رمضان 2027 في مصر موعد شهر رمضان 2027 كم باقي على رمضان 2027

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشادة ربيع ياسين

ما حدث لا يليق .. قرار عاجل من نقابة الإعلاميين ضد فريق «ملعب البلدوزر» بعد مُشادة ربيع ياسين

قائمة الإجازات المتبقية في 2026

يومين في سبتمبر و11 في أكتوبر.. قائمة الإجازات المتبقية في 2026

محمد صلاح

بعد الهاتريك وصناعة هدف.. آرني سلوت يُوجّه رسالة لـ محمد صلاح

إيران وأمريكا

سفارات الولايات المتحدة تصدر تحذيرات أمنية عاجلة للأمريكيين في دول عدة بالمنطقة

بيزيرا

بسبب قميص الزمالك.. تحرّك قانوني ضد شباب الأهلي بعد فيديو تقديم بيزيرا : لن نصمت

الاعلى للإعلام

«الأعلى للإعلام»: منع بث برنامج «حياتك من الطبيعة» المذاع على قناة «النهار» نهائياً

التصالح في مخالفات البناء

التصالح في مخالفات البناء 2026 .. آخر موعد وشروط وحالات حظر التصالح

صرحت جهات التحقيق بمدينة رأس سدر، بدفن جثماني زوجين لقيا مصرعهما في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وميكروباص على طريق وادي فيران بمحافظة جنوب سيناء

جهات التحقيق تكشف أسباب حادث وادي فيران وتصرّح بدفن جثـ.ماني زوجين وإخلاء سبيل قائد الميكروباص.. صور

ترشيحاتنا

أول أيام رمضان 2027 في مصر.. الموعد الفلكي لاستطلاع الهلال

أول أيام رمضان 2027 في مصر.. الموعد الفلكي لاستطلاع الهلال

محمد صلاح

قرار غامض يقلب حسابات محمد صلاح في طرابزون.. لماذا يخطط المدرب الجديد؟

قرية فلسطينية مهجورة

المكان الذي اختفى من الخريطة.. فلسطيني يكشف سر قرية مهجورة قرب القدس

بالصور

إنجي المقدم تتألق في حفل الديرجيست بفستان رقيق

إنجي المقدم تتألق في حفل الديرجيست بفستان رقيق
إنجي المقدم تتألق في حفل الديرجيست بفستان رقيق
إنجي المقدم تتألق في حفل الديرجيست بفستان رقيق

قبل ما تشرب قهوتك.. جرب إضافة ملعقة كاكاو خام واكتشف الفوائد

الكاكاو
الكاكاو
الكاكاو

بقوام ممشوق.. داليا البحيري وزوجها من حفل الديرجيست

داليا البحيري وزوجها من حفل الديرجيست
داليا البحيري وزوجها من حفل الديرجيست
داليا البحيري وزوجها من حفل الديرجيست

سارة سلامة تخطف الأنظار بالكاجوال في أحدث ظهور لها على إنستدرام .. صور

سارة سلامة تخطف الانظار بالكاجوال
سارة سلامة تخطف الانظار بالكاجوال
سارة سلامة تخطف الانظار بالكاجوال

فيديو

عمرو دياب

عمرو دياب يواصل حفلاته في الوطن العربي.. الكويت المحطة التالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

المزيد