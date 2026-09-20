موعد رمضان 2027 في مصر.. متى يبدأ الصيام وموعد استطلاع الهلال؟

يترقب المسلمون في مصر موعد حلول شهر رمضان 2027، مع بدء عمليات البحث عن أول أيام الصيام وفق الحسابات الفلكية، وموعد استطلاع هلال الشهر الكريم والإعلان الرسمي عن بداية رمضان لعام 1448 هجريًا.

وتشير الحسابات الفلكية الحالية إلى أن غرة رمضان 1448 هجريًا ستوافق يوم الإثنين 8 فبراير 2027، ليكون هذا التاريخ هو الموعد المتوقع لبداية الصيام في مصر، بينما يظل إعلان بداية الشهر رسميًا مرتبطًا بنتيجة رؤية الهلال.

متى يبدأ رمضان 2027 في مصر؟

بحسب الحسابات الفلكية، من المتوقع أن يكون أول أيام شهر رمضان 2027 في مصر يوم الإثنين 8 فبراير، الموافق غرة رمضان لعام 1448 هجريًا.

ويحدد علم الفلك مواعيد بدايات الشهور الهجرية من خلال الحسابات المتعلقة بحركة القمر وولادة الهلال، إلا أن الموعد الرسمي لبداية رمضان في مصر يرتبط بإعلان نتيجة استطلاع الهلال.

ومن المتوقع أن يحل شهر رمضان المقبل خلال شهر فبراير، ليأتي في فصل الشتاء وفق التقويم الميلادي.

موعد ولادة هلال رمضان 1448

تشير الحسابات الفلكية إلى حدوث الاقتران المركزي يوم السبت 6 فبراير 2027، حيث يولد هلال شهر رمضان في تمام الساعة 5:47 مساءً بتوقيت القاهرة.

وبناءً على هذه الحسابات، يكون يوم الأحد 7 فبراير هو المتمم لشهر شعبان، على أن تبدأ غرة رمضان يوم الإثنين 8 فبراير، وفق الموعد الفلكي المتوقع.

ولا يعني حدوث الاقتران وحده ثبوت دخول الشهر، إذ تظل رؤية الهلال والإعلان الرسمي عن نتيجة الرؤية الشرعية هما الأساس في تحديد بداية رمضان في مصر.

متى يتم استطلاع هلال رمضان 2027؟

من المقرر تحري هلال رمضان مساء يوم الأحد 7 فبراير 2027، حيث يتم استطلاع الهلال وإعلان نتيجة الرؤية الشرعية.

وتعلن دار الإفتاء المصرية نتيجة استطلاع الهلال، وبناءً عليها يتم حسم موعد بداية شهر رمضان رسميًا في مصر.

وبالتالي، فإن 8 فبراير يظل في الوقت الحالي الموعد الفلكي المتوقع، بينما لا يُعد موعدًا رسميًا نهائيًا إلا بعد إعلان نتيجة الرؤية الشرعية.

كم يومًا متبقيًا على رمضان 2027؟

وبحسب تاريخ اليوم 20 سبتمبر 2026، يتبقى نحو 141 يومًا على الموعد الفلكي المتوقع لبداية شهر رمضان 2027، والمقرر أن يوافق يوم الإثنين 8 فبراير 2027.

ويأتي حساب المدة المتبقية مع تزايد اهتمام المواطنين بمعرفة موعد الشهر الكريم والاستعداد له، خاصة مع اقتراب بداية العام الهجري الجديد ودخول رمضان ضمن أشهر الشتاء.

رمضان 2027 في فصل الشتاء

وفق الحسابات الحالية، يحل شهر رمضان لعام 1448 هجريًا خلال فصل الشتاء، إذ يُتوقع أن تبدأ غرة الشهر في 8 فبراير 2027.

ويرجع انتقال رمضان بين فصول السنة إلى اختلاف طول السنة الهجرية، التي تعتمد على الدورة القمرية، عن السنة الميلادية، وهو ما يجعل موعد الشهر الكريم يتقدم في التقويم الميلادي بنحو 10 إلى 11 يومًا تقريبًا كل عام.

وبمرور السنوات، ينتقل رمضان من فصل إلى آخر، ولذلك لا يرتبط موعده بفصل ميلادي ثابت.

هل رمضان 2027 سيكون 29 أم 30 يومًا؟

لا يمكن تحديد عدد أيام رمضان 2027 بشكل نهائي قبل استطلاع هلال شهر شوال، إذ يمكن أن يكون الشهر الهجري 29 يومًا أو 30 يومًا.

ويتم تحديد نهاية شهر رمضان وبداية شوال وفق نتيجة تحري الهلال، وبناءً عليها يتحدد موعد عيد الفطر المبارك.

هل 8 فبراير 2027 هو الموعد النهائي لرمضان؟

يمثل يوم الإثنين 8 فبراير 2027 الموعد المتوقع فلكيًا لبداية شهر رمضان في مصر، وفق الحسابات الحالية.

لكن هذا التاريخ لا يمثل إعلانًا نهائيًا لبداية الشهر، إذ يتم حسم الموعد رسميًا بعد استطلاع هلال رمضان مساء الأحد 7 فبراير 2027، وإعلان دار الإفتاء المصرية نتيجة الرؤية الشرعية.

وبذلك، يظل 8 فبراير 2027 هو الموعد الفلكي المتوقع لأول أيام رمضان في مصر، إلى أن يصدر الإعلان الرسمي بشأن بداية الشهر الكريم.