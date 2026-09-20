تبدأ اليوم .. شروط وخطوات حجز شقق «سكن لكل المصريين 9» بالإيجار التملكي 2026

تتجه أنظار المواطنين من ذوي الهمم الراغبين في الحصول على وحدة سكنية إلى تفاصيل الطرح الجديد ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين 9» بنظام الإيجار، خاصة مع تحديد مجموعة من الشروط والإجراءات التي يجب استيفاؤها قبل إتمام عملية الحجز والتعاقد.

ويتم تقديم طلبات الحجز إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أو عبر منصة مصر الرقمية، حيث يبدأ المواطن بتسجيل بياناته الشخصية وإرفاق المستندات المطلوبة، إلى جانب استمارة الحجز والإقرار وفق النماذج الموجودة في كراسة الشروط.

15 ألف جنيه جدية حجز و365 جنيهًا مصروفات تسجيل

وتشمل إجراءات التقديم سداد مبلغ جدية الحجز، الذي حددته الجهات المختصة بـ15 ألف جنيه، وهو ما يعادل قيمة 3 أشهر من الحد الأقصى للقيمة الإيجارية.

كما يسدد المتقدم 365 جنيهًا كمصروفات تسجيل غير قابلة للرد أو الاسترداد، وتشمل هذه القيمة تكلفة كراسة الشروط ومصروفات الاستعلام.

وبعد الانتهاء من تسجيل البيانات وسداد المبالغ المقررة، يخضع ملف المتقدم للمراجعة من جانب صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، للتأكد من استيفاء الشروط وصحة المستندات المقدمة.

ماذا يحدث بعد تقديم طلب حجز الوحدة؟

يتم إخطار المتقدم بنتيجة فحص طلبه، سواء بالقبول أو الرفض، وفي حال وجود مستندات غير مكتملة أو غير كافية، يمكن مطالبته باستكمال البيانات والأوراق المطلوبة.

وفي حال اجتياز مرحلة فحص المستندات، تبدأ إجراءات الاستعلام الميداني من خلال الجهات المختصة، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن قبول الطلب وتخصيص الوحدة أو رفضه.

وفي حالة عدم القبول، يتم إخطار المواطن بأسباب الرفض، مع بيان الحالات التي يحق له فيها تقديم تظلم، وفقًا للقواعد المنظمة للطرح.

تخصيص الوحدة والتعاقد مع البنك

عند الموافقة على الطلب، يتم تخصيص وحدة سكنية للمتقدم وإخطاره بذلك، ليبدأ بعد ذلك إجراءات التعاقد من خلال البنك أو شركة التكنولوجيا المالية.

ويقدم المتقدم المستندات المطلوبة للتعاقد، ويوقع العقد، كما يسدد مقدم شهر إيجار، بالإضافة إلى رسوم التحصيل المقررة.

وقبل إتمام التعاقد، يحق للمتقدم معاينة الوحدة السكنية خلال 10 أيام عمل، للتأكد من حالتها.

كما يلتزم بتحرير توكيل موثق في الشهر العقاري لصالح البنك أو شركة التكنولوجيا المالية، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بتوثيق العقد أو إثبات تاريخه، بحسب الحالة.

30 يومًا لاستكمال إجراءات التعاقد

وحددت الإجراءات مهلة 30 يومًا أمام المتقدم، تبدأ من تاريخ إخطاره بتخصيص الوحدة، لاستكمال إجراءات التعاقد.

وفي حال اكتشاف أي مشكلة تمنع السكن في الوحدة أو وجود شكوى بشأنها، يتعين على المتقدم إخطار جهاز المدينة أو مديرية الإسكان المختصة خلال مدة لا تتجاوز يومين من تاريخ المعاينة.

وبعد الانتهاء من التعاقد، يتوجه المواطن بالعقد إلى الجهة المختصة لاستكمال إجراءات استلام الوحدة.

250 جنيهًا شهريًا للصيانة والإدارة والتحصيل

وبعد استلام الوحدة، يلتزم المتقدم بسداد القيمة الإيجارية، إلى جانب رسوم الصيانة والإدارة والتحصيل.

وتبلغ قيمة هذه الرسوم 250 جنيهًا شهريًا، بخلاف القيمة الإيجارية، مع تطبيق أي زيادات سنوية يتم إقرارها وفقًا للقواعد المنظمة.

ويتم تحصيل هذه المبالغ عن طريق الخصم من الأجر أو باستخدام قنوات السداد التي تحددها الجهة المسؤولة عن التحصيل.

شروط حجز شقق «سكن لكل المصريين 9» لذوي الهمم

وتتضمن كراسة شروط المبادرة عددًا من الضوابط الخاصة بالمتقدمين من ذوي الهمم، ويأتي في مقدمتها شرط السن، إذ يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا، وألا يتجاوز 35 عامًا عند انتهاء مدة الإعلان.

كما يشترط ألا يتجاوز صافي الدخل الشهري للأسرة، من جميع مصادر الدخل، 16 ألف جنيه.

وبالنسبة لإثبات الإعاقة، يجب تقديم بطاقة الخدمات المتكاملة الصادرة عن وزارة التضامن الاجتماعي، على أن تكون سارية وقت تقديم طلب الحجز.

شرط عدم الحصول على دعم سكني سابق

وتشترط المبادرة كذلك ألا يكون المتقدم أو أحد أفراد أسرته قد سبق له الحصول على وحدة سكنية أو الاستفادة من أي صورة من صور الدعم السكني الحكومي.

كما يجب أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة التي توجد بها الوحدات المطروحة، أو من المقيمين فيها، أو من العاملين بها.

وتلزم هذه الشروط المتقدم بتقديم المستندات التي تثبت استيفاء جميع الضوابط الواردة في كراسة الشروط، قبل استكمال إجراءات الحجز والتخصيص والتعاقد.

ويُنصح الراغبون في الاستفادة من وحدات «سكن لكل المصريين 9» بمراجعة بياناتهم والمستندات المطلوبة بدقة قبل تقديم الطلب، خاصة ما يتعلق بالسن والدخل وبطاقة الخدمات المتكاملة والإقامة أو العمل في المحافظة التي توجد بها الوحدات.