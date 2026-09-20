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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الوادي الجديد تعلن مبادرتين لدعم مزارعي ومنتجي التمور خلال الموسم الحالي

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

أعلنت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، إطلاق مبادرتين لدعم مزارعي ومنتجي التمور خلال الموسم الحالي، تتضمنان رفع سعر شراء التمور بمجمع التمور إلى 44 جنيهًا للكيلو، إلى جانب إتاحة تخزين المحصول مجاناً بوحدات التخزين التابعة للمحافظة والجمعيات الزراعية، لصغار المزارعين كخيار متاح لمن يرغب في تأجيل بيع محصوله واختيار أنسب توقيت للبيع، وذلك وفقاً للقواعد المنظمة والطاقة التخزينية المتاحة.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع ممثلي المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، برئاسة الدكتور عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس، وبحضور الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، وعدد من المنتجين والمستثمرين؛ لبحث آليات دعم منظومة إنتاج وتسويق التمور، وتعزيز فرص تحقيق عائد اقتصادي مناسب للمزارعين، بما يضمن استقرار السوق ويحافظ على القيمة الاقتصادية للمحصول.

وأكدت المحافظ أن المبادرتين تستهدفان منح المزارعين مزيداً من المرونة في تسويق محصولهم، ومساندتهم في مواجهة تحديات الموسم، ولا سيما الحد من البيع الاضطراري خلال فترة ذروة الحصاد، من خلال إتاحة فرصة التخزين المجاني واختيار التوقيت الأنسب لطرح المحصول في الأسواق.

وأشارت المحافظ إلى استمرار التنسيق مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية والجهات المعنية للعمل على تطوير منظومة التمور بصورة مستدامة، من خلال إنشاء بورصة للتمور خلال العام المقبل، والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص لزيادة الطاقات التخزينية والتصنيعية وإضافة خطوط إنتاج جديدة، من بينها إنشاء مجمعين للصناعات الغذائية يضمان مصانع متخصصة في تصنيع التمور.

كما أكدت المحافظ مواصلة الجهود لفتح أسواق تصديرية جديدة أمام التمور المحلية ومن بينها أسواق الهند وتركيا؛ بما يسهم في زيادة الطلب على المنتج ودعم المزارعين، وتعظيم العائد الاقتصادي للمحصول الاستراتيجي للمحافظة.

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