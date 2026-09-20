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عصام عبد الفتاح يرد على اتهامات مجاملة الحكام في العقوبات: كله بيتعاقب
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عصام عبد الفتاح يرد على اتهامات مجاملة الحكام في العقوبات: كله بيتعاقب

عصام عبد الفتاح
عصام عبد الفتاح
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

رد عصام عبد الفتاح، الخبير التحكيمي، على الانتقادات التي طالت آلية توقيع العقوبات على الحكام، واتهام البعض بوجود مجاملات في العقوبات، مؤكدًا أن كل حكم يخطئ يتعرض للعقوبة، لكن درجة العقوبة تختلف وفقًا لتأثير الخطأ على نتيجة المباراة وصعوبة الحالة.

وقال عصام عبد الفتاح، خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي هاني حتحوت عبر برنامج «مودرن سبورتس»: «دول الفاشلين اللي بيقولوا كده، عارف ليه؟ لأن هما اللي ساهموا في ده. الفشلة اللي ساهموا في ده، في اللي إحنا وصلناله الموسم اللي فات، هما اللي بيقولوا كده».

وأضاف: «آسف إن أنا بقول هذا الكلام، بس دي الحقيقة اللي لازم الرأي العام يعرفها. يا راجل، ده ناس بتتكلم على عدالة وهما مكانوش يعرفوها لما كانوا مسؤولين».

وشدد عبد الفتاح على أن العقوبات تطبق على جميع الحكام الذين يرتكبون أخطاء، موضحًا: «كله بيعاقب، من يخطئ بيعاقب، لكن الخطأ بيختلف من ماتش لماتش».

وضرب مثالًا على ذلك، قائلًا: «لو أنا أخطأت في مباراة وأثرت على النتيجة، لازم تتوقف، إنما لو أخطأت في مباراة وما أثرتش على نتيجة المباراة، ده في العالم كله».

وأوضح أن عدم احتساب ركلة جزاء قد يمثل خطأ مؤثرًا في نتيجة المباراة، قائلًا: «لو أنا بحكم مباراة ومحسبتش ركلة جزاء، والماتش خلص صفر صفر مثلًا، فده أثر على النتيجة؛ لأن ممكن ركلة الجزاء احتمالية إن هي يتم إحراز منها هدف، فدي بتأثر على النتيجة، فهنا بيكون العقوبة أشد».

وحول الحالات التي لا تؤثر بشكل مباشر على نتيجة المباراة، أوضح عبد الفتاح أن العقوبة قد تكون أقل، قائلًا: «لو حسبت ضربة جزاء غير صحيحة وضاعت، كده يعاقب برضه نفس العقاب؟ عقابه هيكون أقل؛ لأنها ما أثرتش في النتيجة. وبنشوف مدى صعوبة الحالة، في حاجات كتيرة بتخش، أو معايير كتيرة بتخش في هذا الشيء».

وطالب الخبير التحكيمي منتقديه بذكر الوقائع بشكل واضح عند توجيه الاتهامات، قائلًا: «ولكن أتمنى اللي يتكلم يقول الحقيقة، يقول مثلًا فلان الفلاني، عشان إحنا كمان نرد عليه بشكل واضح. يقول إن عصام عبد الفتاح، في الماتش الفلاني، أخطأ ولم يعاقب مثلًا يعني».

وأضاف: «الحقيقة، ومن خلال اتحاد الكرة ومجلس الإدارة، انقد زي ما أنت عاوز، وانقد باحترام، إنما تنقد وتتكلم عن عدالة، وأنت كنت أصلًا موجود ودمرت العدالة».

وبعد توضيح هاني حتحوت أن المقصود بالحديث عن المجاملات لم يكن من العاملين في لجنة الموسم الماضي، أكد عبد الفتاح أن حديثه عام، قائلًا: «لا لا، أنا بتكلم بشكل عام، أنا بتكلم بشكل عام، ففي ناس بتتكلم على العدالة وهي متعرفهاش، للأسف، ما تعرفش يعني إيه تحكيم، للأسف الشديد».

واختتم عصام عبد الفتاح حديثه بالتأكيد على أنه لا يعارض الانتقاد، مطالبًا بأن يكون قائمًا على أسس موضوعية، قائلًا: «فأنا مش ضد الناس اللي تنقد بالعكس، بس انقد نقد بناء».

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