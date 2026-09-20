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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«عموتة» يطلب تدعيم دفاع الأهلي بصفقتين خلال فترة الانتقالات الشتوية

الأهلي
الأهلي
محمد سمير

طالب المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إدارة النادي بضرورة تدعيم خط الدفاع بصفقتين جديدتين خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، في ظل النقص الذي يعاني منه الخط الخلفي بسبب الإصابات.

وتحدّث “عموتة” مع إدارة الأهلي خلال الساعات الماضية بشأن الظروف التي يمر بها دفاع الفريق، خاصة بعد تعرض عدد من العناصر لإصابات قوية، كان أبرزها إصابة عمرو الجزار بقطع في الرباط الصليبي، إلى جانب إصابة ياسر إبراهيم بالتواء في الكاحل.

كما يفتقد الأهلي جهود المغربي يوسف بلعمري، الظهير الأيسر للفريق، بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.

وأكد المدير الفني المغربي لإدارة النادي ثقته الكاملة في المدافعين الموجودين حاليًا ضمن قائمة الفريق، مشددًا على قدراتهم الفنية واعتماده عليهم خلال الفترة المقبلة.

وأوضح “عموتة” أن طلبه بالتعاقد مع مدافعين جدد لا يرتبط بعدم ثقته في العناصر الحالية، وإنما يأتي بسبب الظروف الاستثنائية التي تعرض لها الخط الخلفي نتيجة الإصابات المتتالية، والتي قلصت الخيارات المتاحة أمام الجهاز الفني.

وشدّد “عموتة” على أهمية التحرك مبكرًا لتدعيم الخط الخلفي خلال فترة الانتقالات الشتوية، مطالبًا إدارة الأهلي بالبدء في دراسة الأسماء المرشحة خلال الفترة الحالية، من أجل الوصول إلى العناصر المناسبة قبل فتح باب الانتقالات في يناير.

وتعمل إدارة الأهلي على دراسة عدد من الترشيحات لتدعيم الفريق، في ظل رغبة الجهاز الفني في الحفاظ على قوة القائمة وتوفير البدائل اللازمة مع تعدد ارتباطات الفريق خلال المرحلة المقبلة.

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