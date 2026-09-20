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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شيكابالا يكشف كواليس أزمة الرواتب في الأهلي: إزاي تتعاقد مع لاعب جديد وتديله أكتر مني؟

شيكابالا
شيكابالا
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

تحدث محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد نادي الزمالك، عن ملف الرواتب داخل النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن الفوارق الكبيرة في أجور اللاعبين قد تؤدي إلى مشكلات داخل الفريق.

وقال شيكابالا، خلال ظهوره في برنامج «قهوة فايق»: «من الموسم الماضي قلت إنه سيكون هناك مشكلة كبيرة في النادي الأهلي بسبب فارق الرواتب».

وأضاف: «يعني أبقى أنا بقالي 5 أو 6 أو 7 أو حتى 10 سنين معاك في النادي الأهلي، وتقول إني أحسن لاعب في مصر، ثم تتعاقد مع لاعب جديد وتمنحه راتبًا أعلى مني؟».

وأوضح قائد الزمالك أن وجود فارق كبير بين رواتب اللاعبين، خاصة بين العناصر الموجودة منذ سنوات والصفقات الجديدة، قد يخلق حالة من عدم الرضا داخل غرفة الملابس، في ظل اختلاف المقابل المادي الذي يحصل عليه كل لاعب.

وتأتي تصريحات شيكابالا في إطار حديثه عن الأوضاع داخل الكرة المصرية، والملفات التي تشغل الساحة الرياضية خلال الفترة الحالية.

محمود عبد الرازق شيكابالا الزمالك الأهلي ملف الرواتب الكرة المصرية

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