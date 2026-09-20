بشروط النادي .. إبراهيم فايق يكشف موقف الأهلي من تجديد «محمد هاني وياسر إبراهيم»: مفيش قعدات تاني

كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن تطورات ملف تجديد عقود ثنائي الأهلي محمد هاني وياسر إبراهيم، مؤكدًا أن النادي أغلق باب المفاوضات في الوقت الحالي، بعد عرض شروطه النهائية على اللاعبين.

ثنائي الأهلي محمد هاني وياسر إبراهيم

وقال إبراهيم فايق، خلال تقديمه برنامج «الكورة مع فايق»: «الأهلي يغلق المفاوضات مع محمد هاني وياسر إبراهيم بخصوص ملف التجديد، الأهلي بشروطه وطلباته وطلبات اللاعيبة، كل واحد فيهم قدم اللي عنده».

وأضاف: «الأهلي خلاص معندوش حاجة يقدمها، ومفيش قعدات للتجديد تاني».

وأوضح “فايق” أن عودة المفاوضات لن تكون إلا في حال موافقة اللاعبين على شروط النادي، قائلًا: «لو اللاعيبة وافقوا على شروط الأهلي، وقتها الأهلي هيختار التوقيت المناسب إنه هيقعد معاهم وبشروط النادي».

ويأتي ذلك في ظل استمرار الحديث عن مستقبل محمد هاني وياسر إبراهيم مع الأهلي، خاصة مع اقتراب نهاية تعاقديهما وحاجة النادي إلى حسم موقف الثنائي خلال الفترة المقبلة.