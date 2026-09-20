محمد علي خير يثير الجدل حول غياب محمد سلام عن دراما رمضان: عندنا مشكلة

أثار الإعلامي محمد علي خير تساؤلات حول غياب الفنان محمد سلام عن الأعمال الدرامية المقرر عرضها ضمن موسم رمضان، في ظل العدد الكبير من المسلسلات المشاركة خلال الموسم.

وعبر محمد علي خير عن استغرابه من عدم مشاركة سلام في أي عمل درامي، مشيرًا إلى موهبته، وذلك في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقال: «عندما ننتج 60 مسلسلًا في رمضان ولا يكون الفنان المتألق محمد سلام موجودًا في عمل واحد فقط.. يبقى عندنا مشكلة. صححوا الخطأ.. عيب!! ده فنان موهوب».



وعلى جانب آخر، كان سلام قد خاض مؤخرًا أولى بطولاته المطلقة في الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل كارثة طبيعية، الذي عُرض قبل أسابيع، وشاركه البطولة كل من جهاد حسام الدين، كمال أبو رية، وحمزة العيلي. العمل من تأليف أحمد عاطف فياض وإخراج حسام حامد.

بهذه الخطوة، يضيف محمد سلام صفحة جديدة لمسيرته الفنية، جامعًا بين التمثيل والإخراج في وقت واحد.