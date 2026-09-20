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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الخزف بالطين الأسواني ورشة فنية في متحف ملوي

متحف ملوي
متحف ملوي
محمد الاسكندرانى

نفذ متحف ملوي ورشة تحت عنوان "الخزف بالطين الأسواني" للأطفال، وذلك ضمن مبادرة "أنامل ذهبية تروي حضارة"، لتنمية المهارات الفنية واليدوية لتعزيز ارتباطهم بالتراث.
أوضحت إدارة متحف ملوي، أن الورشة اتاحت تجربة فنية دامجة للإبداع والتعلم، عبر تدريس خصائص الطين الأسوانى وتقنيات تشكيله، بالإضافة إلى تنفيذ نماذج فنيه مستوحاة من التراث والمقتنيات المتحفية.

متحف ملوى

متحف ملوى ، يصنف كمتحف إقليمي متميز واجهته تقارب واجهة المعابد اليونانية حيث يتكون من طابقين، تبلغ مساحة المتحف الكلية 2500 متر مربع ويتكون المتحف من طابقين الطابق الأول يضم ثلاثة قاعات للعرض والطابق الثاني مكتبة وقاعات للأنشطة.

ويعرض بالمتحف 950 قطعة في 3 قاعات للعرض المتحفي، حيث يعتبر المتحف مرآه للعصور التاريخية التي مرت على مصر الوسطي، وتشمل القاعة الأولى القطع الأثرية التي تضم موضوعات تصور الحياة اليومية للمصري القديم والأسرة المصرية ‏القديمة.

كما يتضمن المتحف بعض المقتنيات التي تجسد الحياة اليومية منها مجموعة من الأواني ‏الفخارية، ومجموعة من الحلي وأدوات الزينة ‏وأواني حفظ العطور وبعض المسارج.
 

متحف ملوي الخزف بالطين الأسواني الطين الأسواني متحف أنامل ذهبية

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