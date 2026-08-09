متحف ملوي ينظم حفلاً موسيقيًا لأطفال طيف التوحد

نظم قسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بـ متحف ملوي حفلاً موسيقيًا، عبر استخدام عدد من الآت الموسيقي.

شارك حفل متحف ملوي، أطفال من ذوي طيف التوحد لتعزيز قيم الدمج والتفاعل، وذلك في إطار دورة الهام لاثراء الوعي الثقافي والتاريخي.

متحف ملوى

متحف ملوى ، يصنف كمتحف إقليمي متميز واجهته تقارب واجهة المعابد اليونانية حيث يتكون من طابقين، تبلغ مساحة المتحف الكلية 2500 متر مربع ويتكون المتحف من طابقين الطابق الأول يضم ثلاثة قاعات للعرض والطابق الثاني مكتبة وقاعات للأنشطة.

ويعرض بالمتحف 950 قطعة في 3 قاعات للعرض المتحفي، حيث يعتبر المتحف مرآه للعصور التاريخية التي مرت على مصر الوسطي، وتشمل القاعة الأولى القطع الأثرية التي تضم موضوعات تصور الحياة اليومية للمصري القديم والأسرة المصرية ‏القديمة.

كما يتضمن المتحف بعض المقتنيات التي تجسد الحياة اليومية منها مجموعة من الأواني ‏الفخارية، ومجموعة من الحلي وأدوات الزينة ‏وأواني حفظ العطور وبعض المسارج.