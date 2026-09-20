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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«الغندور» يحتفل بهاتريك محمد صلاح: مبروك لفخر العرب ابن مصر

صلاح
صلاح
علا محمد

احتفل الإعلامي الرياضي خالد الغندور بالتألق اللافت للنجم المصري محمد صلاح، لاعب طرابزون سبور التركي، بعدما قاد فريقه لتحقيق فوز كبير على جالاتا سراي برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري التركي.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «موو صلاح هاتريك، مبروك لفخر العرب ابن مصر.. Egyptian King».

وقدم محمد صلاح مباراة استثنائية أمام جالاتا سراي، حيث افتتح التسجيل لصالح طرابزون سبور بعد مرور 4 دقائق فقط من بداية اللقاء، بعدما انفرد بالمرمى وسدد الكرة على يمين حارس الفريق المنافس.

وفي الدقيقة 39، أضاف سافيولو الهدف الثاني لطرابزون سبور، مستغلًا تمريرة رائعة من محمد صلاح، قبل أن يعود النجم المصري ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 44، ليعزز تقدم فريقه قبل نهاية الشوط الأول.

وواصل محمد صلاح تألقه في الشوط الثاني، وتمكن من تسجيل الهدف الرابع لطرابزون سبور والثالث له شخصيًا في الدقيقة 80، ليكمل الهاتريك ويقود فريقه لانتصار كبير على جالاتا سراي.

وبهذا الهاتريك، رفع محمد صلاح رصيده إلى 7 أهداف في الدوري التركي، ليتصدر قائمة هدافي المسابقة.

وشهدت المباراة طرد ليزلي أوجوتشوكو، لاعب جالاتا سراي، بالبطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة 87، بعد تدخل قوي على أحد لاعبي طرابزون سبور.

ورفع طرابزون سبور رصيده إلى 10 نقاط، ليحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري التركي، بينما توقف رصيد جالاتا سراي عند 13 نقطة في صدارة المسابقة.

الإعلامي الرياضي خالد الغندور المصري محمد صلاح طرابزون سبور التركي جالاتا سراي الدوري التركي

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