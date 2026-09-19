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خالد سرحان: ​90% من الممثلين مش عارفين يعيشوا بسبب الأجور.. خاص
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

خالد سرحان: ​90% من الممثلين مش عارفين يعيشوا بسبب الأجور.. خاص

خالد سرحان
خالد سرحان
تقى الجيزاوي

كشف الفنان خالد سرحان عن رأيه في أوضاع الفنانين وأجورهم، مشيرًا إلى أن نسبة محدودة من الممثلين تحصل على أجور مرتفعة، بينما يواجه عدد كبير من الفنانين صعوبة بسبب عدم انتظام فرص العمل.

https://youtube.com/shorts/Vuf13ut-WKY?si=2-iejibIIIVv3KgT

وقال خالد سرحان، خلال لقائه مع موقع «صدى البلد»ععلى. هامش تكريمه فى حفل توزيع الجوائز دير جيست: «إن 10% من الممثلين بس هما اللي بيقبضوا كويس، لكن في 90% من الفنانين ظروفهم صعبة، ساعات بيبقى عندهم شغل وساعات لا، وساعتها بيبقوا مش عارفين يعيشوا».

وعن تكريمه عن مسلسل «المداح»، أعرب خالد سرحان عن سعادته باستمرار تقدير الجمهور والنقاد للعمل على مدار السنوات الماضية، مؤكدًا أن نجاح المسلسل يعود في جانب كبير منه إلى ارتباط الجمهور بشخصياته وقصته.

وتحدث عن سبب استمرار تقديم أجزاء جديدة من «المداح»، موضحًا أن القرار يأتي استجابة لرغبة الجمهور والمحطة، خاصة مع نسب المشاهدة المرتفعة والتفاعل الكبير الذي حققه العمل على مدار أجزائه.

كما نفى خالد سرحان الشائعات التي ترددت حول تعرض أبطال «المداح» لأمور غريبة أثناء تصوير العمل، واصفًا هذه الأقاويل بأنه مجرد كلام فارغ ومحاولات لصناعة تريند ، مؤكدًا أن مسلسل المداح  هو مسلسل درامي تفاعل الجمهور مع قصته وشخصياته.

خالد سرحان يتحدث عن تعاونه مع ياسمين عبد العزيز 

وعن تعاونه مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، أشاد خالد سرحان بموهبتها، مشيرًا إلى أن التعاون بينهما شهد تقديم الكوميديا من قبل، بينما جمعهما مؤخرًا عمل درامي يحمل جرعة أكبر من الشر والصراع.

ووجه خالد سرحان رسالة دعم إلى الفنانة هبة مجدي متمنيًا لها إن تستكمل فترة علاجها وتستعيد صحتها بعد وعكتها الأخيرة  ، مشيدًا ببساطتها وطيبة قلبها وموهبتها الكبيرة.

خالد سرحان مسلسل «المداح» حفل توزيع جوائز دير جيست

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